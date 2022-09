EasyJet planeia despedir 30% dos trabalhadores devido à covid-19

A companhia aérea lowcost EasyJet, sediada no Reino Unido, vai avançar com uma redução no número de empregados, estando em cima da mesa um corte na ordem dos 30% o que se traduz em milhares de despedimentos, avança a BBC.

Para já, a transportadora não revela ao certo quantos postos de trabalho estão em causa, mas segundo a BBC no início do ano, a EasyJet empregava cerca de 15 mil pessoas. Assim, 30% correponderia a 4.500 funcionários.

A companhia avançou que iria retomar os voos a 15 de junho, sinalizando também que os níveis de procura registados em 2019 não voltariam a verificar-se antes de 2023, e adiantou que iria levar a cabo um processo de corte de postos de trabalho, nos próximos dias. “Para prosseguir com a reestruturação do nosso negócio”, a EasyJet vai lançar, brevemente, um processo de propostas de rescisão com os trabalhadores “para reduzir a força de trabalho até 30%”, avançou a transportadora, citada pela BBC.