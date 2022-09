Covid-19. Reverter mercado "anémico". Restauração defende redução de IVA para 6%

O presidente da Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo defende a criação de uma taxa única de IVA de 6%, a aplicar a toda a alimentação. Num balanço a quase duas semanas da reabertura do sector da restauração, Rodrigo Pinto Barros revela, esta quinta-feira, que “a procura é mais fraca do que seria expectável”, sustentado que a baixa do IVA seria decisiva para estimular “um mercado anémico” e uma forma imediata de ajudar a restabelecer a tesouraria dos estabelecimentos, cuja lotação foi significativamente reduzida.

“Esta pandemia veio demonstrar que a cozinha dos restaurantes é também a cozinha da casa dos portugueses”, afirma Pinto Barros, que lembra que foram muitas as pessoas que, em casa, confinadas ou em teletrabalho, “decidiram recorrer aos restaurantes para fazerem as suas refeições, incentivando os estabelecimentos a encarar o take-away como uma nova área de negócio”.

Como líder da APHORT, frisa que, mesmo com este serviço, a procura é insuficiente para a oferta existente. “Se os portugueses vão aos mercados e grandes superfícies e compram produtos alimentares para cozinhar em casa a uma determinada taxa, por que razão é que têm de pagar uma taxa mais elevada se esses produtos forem confecionados noutra cozinha?", questiona. Em comunicado, a APHORT avança que o IVA neste contexto deverá ser neutral e a redução desta taxa “encarada como uma medida natural”.

A Associação refere, contudo, que a redução do IVA deverá incidir apenas sobre os alimentos e não ser aplicada às bebidas. A APHORT vai solicitar, por isso, a intervenção imediata do Governo na aprovação de medidas que estimulem o mercado e que ajudem a restituir a confiança aos consumidores e às empresas, numa altura em que o sector se encontra fragilizado pelo receio da população em frequentar espaços fechados e pela ausência de turistas.