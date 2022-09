Covid-19. Loures está a descobrir que o vírus “não é tão democrático como parece” (e até há notícias falsas sobre o hospital)

A preocupação de Bernardino Soares mantém-se, mas os dias do autarca de Loures — que esta quarta-feira tinha apelado às autoridades de saúde para ajudarem a autarquia a combater o crescimento de casos da covid-19 no município, numa altura em que se contavam já 863 pessoas infetadas — são quase inteiramente passados no terreno. Ou entre reuniões com os principais responsáveis em ação, tanto de saúde como do poder local. É o que explicam os mais próximos do edil comunista ao Expresso, informações corroboradas depois por aqueles que não lhe seguem as cores político-partidárias.

