Covid-19. PSD questiona Governo sobre apoios para o retorno dos portugueses retidos no estrangeiro

A bancada parlamentar do PSD questionou, esta quarta-feira, o Governo sobre qual é o plano de apoios que está a ser equacionado para o regresso ao país dos portugueses que ainda se encontram retidos no estrangeiro devido à pandemia da covid-19. Os deputados laranja lembram que, passados mais de três meses da imposição de medidas de contenção da pandemia, como o fecho de fronteiras e restrição das deslocações entre países, muitos portugueses que solicitaram apoio ao Ministério dos Negócios Estrangeiros ainda não regressaram a Portugal.

Ao todo, serão cerca de “430 portugueses espalhados por 35 países” que aguardam apoios para regressarem. Na última audição na Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, afirmou que “cerca de 4900 dos 5500 portugueses retidos no estrangeiro que pediram apoio já regressaram a Portugal” e ao mesmo tempo admitiu “dificuldades especiais no repatriamento de portugueses dos Estados Unidos, Brasil e Venezuela”, devido ao fecho do espaço aéreo.

Nessa audição, realizada no dia 5 de maio, o ministro dos Negócios Estrangeiros estimava em cerca de 700 a 800 o número de portugueses que, estando principalmente nos EUA e Brasil, necessitavam ainda de apoio para regressar a Portugal. “Sabendo que é da responsabilidade do Estado assegurar o apoio a todos estes portugueses não deixando ninguém para trás – como sempre foi o nosso inabalável princípio, num momento tão complicado como este, é fundamental que continuem os esforços para concretizar o regresso de todos os portugueses que tenham solicitado o apoio do Governo para esse efeito”.

Em concreto, o grupo parlamentar social-democrata quer que Augusto Santos Silva dê informação sobre quantos portugueses solicitaram apoio para o seu regresso a Portugal e ainda não conseguiram regressar e em que países se encontram retidos neste momento. Por último, o partido questiona o Governo sobre as ações que estão a ser tomadas para garantir o seu retorno.