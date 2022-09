Covid-19: Consulados de Portugal no Reino Unido vão retomar atendimento presencial

Os consulados-gerais de Portugal em Londres e Manchester vão retomar o atendimento presencial a partir da próxima semana, na sequência do plano de desconfinamento do Governo britânico para a pandemia covid-19, confirmou esta quarta-feira a agência Lusa.

"Considerando as medidas de desconfinamento progressivo determinadas pelo Governo britânico e tendo sempre presente a segurança e a saúde de utentes e funcionários, informamos que o atendimento presencial nas instalações do consulado-geral de Portugal em Manchester será retomado, de forma gradual e progressiva, a partir da próxima segunda-feira, 1 de junho de 2020", informou hoje o posto de Manchester na sua página eletrónica.

O atendimento continua a ser feito por marcação prévia por via eletrónica, incluindo o levantamento de documentos, e os utentes terão de usar obrigatoriamente uma máscara ou proteção para a cara e respeitar as regras de distanciamento social, acrescenta. Fonte diplomática adiantou à Lusa que o posto consular na capital também vai reabrir na segunda-feira, com capacidade limitada, mas com um horário alargado para tentar atender mais pessoas.

Os consulados de Portugal em Londres e Manchester suspenderam o atendimento presencial nas instalações em meados de março, admitindo apenas situações de emergência. Na semana passada, o posto de Londres passou a admitir a entrada de utentes apenas para a entrega de documentos já realizados.

As deslocações de funcionários a localidades onde se concentra uma numerosa comunidade portuguesa, conhecidas por permanências consulares, continuam suspensas devido às restrições em vigor.

O regime de confinamento decretado em 23 de março foi aliviado em 13 de maio, com a autorização de maior atividade ao ar livre, incluindo alguns desportos, mas mantêm-se limites à interação entre pessoas de diferentes agregados e a necessidade de continuar a respeitar o distanciamento de dois metros.

O primeiro-ministro, Boris Johnson, anunciou pretender reabrir parcialmente as escolas primárias na próxima segunda-feira e as escolas secundárias e lojas não essenciais a partir de 15 de junho, porém estas medidas só se aplicam em Inglaterra.

Devido à autonomia da Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, os regimes de confinamento têm regras e calendários diferentes nas diferentes regiões do Reino Unido.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.