Quinze mil pessoas postas em quarentena nos campos de refugiados rohingya

Com os casos oficiais oficialmente registados de covid-19 nos campos de refugiados rohingya no Bangladesh a atingirem 29, quinze mil pessoas foram postas em quarentena. As vias estreitas que levam às três zonas onde se detetaram os casos foram bloqueadas e mesmo dentro dessas zonas o movimento das pessoas foi restringido. Mas é bastante possível que tais medidas não cheguem para evitar o pior.

Os campos de refugiados no distrito de Cox's Bazar, para onde fugiu quase um milhão de rohingya após a ofensiva de limpeza étnica levada a cabo pelo exército de Myanmar em 2017, são espaços onde um número extremamente elevado de pessoas vivem confinadas em casas pequenas e onde as ruas dificilmente permitem manter qualquer espécie de distanciamento. Há semanas que se teme o risco de uma explosão do vírus nos campos e os cuidados têm sido muitos, incluindo o de limitar fortemente o acesso de pessoas de fora, incluindo trabalhadores humanitários.

Os casos positivos começaram a ser detetados em maio. Segundo explicou uma autoridade de saúde local citada pela AFP, nenhuma das infeções é crítica e a maioria quase nem apresentam sintomas, não justificando preocupação em si mesmos. As pessoas atingidas foram colocadas em centros de isolamento e as suas famílias ficaram em quarentena. Ao mesmo tempo, as autoridades tentam aumentar a capacidade para realizar testes.

Segundo o responsável máximo de saúde em Cox's Bazar, a preocupação é crescente. "Suspeitamos que a transmissão comunitária (i.e. transmissão dentro de uma comunidade e já não reportável a uma fonte exterior a ela) do vírus já começou".

Quanto aos trabalhadores humanitários, além de se queixarem da falta de equipamento protetor, lamentam que as autoridades do Bangladesh continuem a bloquear o acesso à internet por parte dos refugiados, impedindo-os de terem acesso a informação essencial sobre o vírus, as suas formas de transmissão e as medidas a tomar.