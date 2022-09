PS chama ao Parlamento Miguel Frasquilho e Antonoaldo Neves para explicar polémico plano de retoma da TAP

Numa altura em que a contestação à retoma de voos da TAP sobe de tom no Porto e no Norte, o vice-presidente da bancada socialista Carlos Pereira e o deputado Hugo Carvalho solicitaram esta terça-feira, com carácter de urgência, a presença do presidente da companhia aérea, Miguel Frasquilho, e do CEO da TAP, Antonoaldo Neves, para explicarem em sede da comissão de Economia as decisões da empresa na retoma de voos prevista para junho e jullho.

Em causa está a reposição de rotas da TAP anunciada segunda-feira e marcada por uma grande desproporção de voos com origem em Lisboa em relação à operação de serviços mínimos a partir do Porto, nenhum dos quais de ligações internacionais. Ao Expresso, Carlos Pereira afirma que a boa notícia é “a materialização de voos”, mesmo que a operação prevista para já seja apenas de 20% em relação ao período anterior à pandemia, mas que o anúncio da retoma peca pela ausência de critérios na reposição das ligações.

“É preciso que a TAP explique bem aos portugueses os critérios e a estratégia da companhia para os próximos meses, numa altura em que estão em causa apoios à transportadora nacional”, adverte o vice-presidente da bancada rosa. O deputado sublinha que os portugueses de norte a sul merecem conhecer quais são os planos de mobilidade da TAP “para a coesão do país” e o motivo pelo qual não estão previstas ligações internacionais a partir do Porto, dada a sua importância para a economia da região.

Carlos Pereira diz que não estão em causa os apoios à TAP mas lembra que o Governo, “por diversas vezes”, já sustentou que à injeção de dinheiro público “está subjacente ao critério de coesão territorial”.

Numa altura em que se discute a forma e a dimensão da intervenção do Estado na TAP, “sendo consensual a necessidade de assegurar meios para que a TAP possa manter a sua atividade”, o grupo parlamentar do PS refere que é relevante que as decisões possam assegurar princípios básicos como o de contribuir para a coesão do país.