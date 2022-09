Dinamarca abre fronteiras a casais de namorados separados pela pandemia

Além de todas as outras consequências, a pandemia de covid-19 também separou casais de namorados que vivem em países diferentes, devido ao fecho das fronteiras e à imposição de restrições às viagens. Na Dinamarca, porém, esse problema parece estar resolvido, depois de o Governo ter começado a autorizar a entrada de pessoas que vivam nos países nórdicos e na Alemanha e estejam numa relação com alguém residente na Dinamarca.

Mas há condições: além de provar que estão, de facto, numa relação, mostrando para isso fotografias, mensagens e e-mails, os casais têm de garantir, também socorrendo-se de provas, que ela é “séria” — o que para as autoridades significa que já dura “há cerca de seis meses” e envolveu noutras ocasiões contacto presencial e não apenas online ou chamadas telefónicas.

Reabertura de fronteiras na UE

Depois do encerramento das fronteiras, em meados de março, por causa da pandemia de covid-19, vários países europeus estão a equacionar reabri-las. A Alemanha, por exemplo, já anunciou a reabertura gradual das fronteiras com os países vizinhos até 15 de junho (a fronteira com o Luxemburgo já foi reaberta), data a partir da qual também espera que sejam retomadas as viagens para os outros Estados-membros da UE (mais o Reino Unido), assim como para países do espaço Schengen como a Islândia, Noruega, Suíça e Liechtenstein.

Em meados de maio, a Comissão Europeia propôs aos Estados-membros três critérios para a reabertura gradual das fronteiras internas da União Europeia, chamando a atenção para a necessidade de respeitar o “princípio da não-discriminação”. “Quando um Estado-membro decide permitir viagens para o seu território ou para regiões e áreas específicas dentro do seu território, deve fazê-lo de uma forma não discriminatória, permitindo as viagens de todas as áreas, regiões e países na UE com condições epidemiológicas semelhantes”, afirmou então a Comissão. Quanto aos três critérios, são eles o critério “epidemiológico”, a “capacidade de aplicar medidas de confinamento” e “considerações económicas e sociais”.

Regras para reencontro de casais criticadas pelos partidos da oposição

Mas voltemos à Dinamarca. Além de fotografias, mensagens e e-mails, têm de ser disponibilizadas às autoridades informações como o nome, a morada e o contacto da pessoa que reside na Dinamarca, e tanto essa como as restantes regras foram muito criticadas, tanto por casais, como pelos partidos da oposição.

De tal forma que o Governo dinamarquês anunciou entretanto que pode vir a mudar as regras, exigindo apenas uma carta assinada pelos dois membros do casal. “Se a pessoa que pretende entrar no país disser que é namorado ou namorada [de alguém que reside na Dinamarca], vamos assumir que é verdade”, afirmou o ministro da Justiça, Nick Hækkerup, citado pela BBC.