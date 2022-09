Covid-19. Filhos queixam-se de ser impedidos de falar com o pai em lar de Queluz, mesmo por videochamada. Lar diz que obedece a diretiva

António Santos diz que não quer dramatizar mas que “existe a possibilidade real” de não voltar a ver o pai. Com o mesmo nome, o pai é um homem de 89 anos, “saúde frágil”, que viu “a demência recrudescer” e que, ainda que consciente de que um vírus o impede de estar com a família, está agora “de rastos”. E, desde domingo, “incontactável”, queixa-se o filho.

António Joaquim dos Santos vive no Centro de Bem Estar Social de Queluz (CBESQ) há menos de dois anos e é, soube a família na passada sexta-feira, um dos três utentes do lar com testes positivos ao vírus SARS-CoV-2, causador da doença covid-19. A eles juntam-se ainda seis funcionários. Mas falta testar os outros 60 utentes.

Na quinta-feira, numa ida ao hospital por motivos não relacionados com a covid-19, uma idosa que reside no CBESQ foi hospitalizada e teve um teste positivo. Fernanda Braz, diretora do lar, disse ter sido informada pela equipa de delegados médicos que todos os funcionários deveriam ser testados. Assim foi. Seis positivos em cerca de 50. Havia mais uma utente que era preciso despistar, por partilhar quarto com a idosa hospitalizada. Fez o teste, deu positivo. E mais um outro idoso, que estava febril. Chama-se António Santos, positivo também. Era já sexta-feira, dia 22 de maio.

“A orientação que recebemos dos delegados de saúde foi a de que, a partir do momento em que houve infetados, não sabendo a dimensão [de um eventual surto no lar], era aconselhável não fazermos esse tipo de contacto”, defende Fernanda Braz. O contacto a que se refere não é apenas presencial mas também via telefone ou videochamada. “É uma medida transitória”, insiste, até que os testes aos 60 idosos que vivem no CBESQ sejam feitos e o resultado conhecido. A diretora garante que essa testagem foi realizada esta terça-feira e que em 48 horas deverá saber se tem mais casos de covid-19 no lar. E está convencida que terá.

António Santos, filho de António Santos, não se conforma. Já passaram três dias sem falar com o pai e garante não ter sido informado sobre quantos mais estariam pela frente. Escreveu um texto no blogue Manifesto 74, chamado “Eu quero falar com o meu pai” e partilhado mais de 500 vezes, em que estabelece um paralelismo entre estes dias e aqueles em que o pai passou por outro isolamento forçado. “Nem quando o meu pai foi preso político, encarcerado por presidir ao Sindicato dos Jornalistas, esteve completamente incomunicado. Até os fascistas permitiam que os presos, de vez em quando, falassem com a família. A PIDE fez-lhe a estátua, mas não se lembrou desta tortura.” A irmã, Mafalda Santos, repete: “Quero falar com o meu pai!”. E acrescenta. “Isto é desumano e inconstitucional. Não pode ficar assim.” Está assim desde domingo, quando foram informados de que os contactos seriam interrompidos até nova ordem.

Fernanda Braz não desmente a medida que suspende “todas as visitas e contactos”, tanto para os dois utentes infetados como para os outros. Em relação aos primeiros, diz que foram retirados dos quartos de isolamento “todos os objetos que pudessem estar em cima da mesa”, o que inclui telemóveis. “Quanto mais objetos, maior probabilidade de focos de infeção. E até por uma questão de higienização do espaço”, explica. “Como o processo tem de ser ágil, fomos aconselhados a tirar esses objetos.”

Na norma da Direção-Geral da Saúde para os lares, atualizada no passado dia 18, lê-se que os estabelecimentos “devem incentivar e garantir os meios para que os utentes possam comunicar com os familiares e amigos através de videochamada ou telefone”, mas a diretora do CBESQ responde que isso não se aplica quando há um possível surto a correr no espaço. “Se a delegada médica me diz [para proibir esses contactos], quem sou eu?” As famílias, garante a diretora, podem ligar para os enfermeiros, que “lhes estão a dar toda a informação”. Fernanda Braz afirma ainda que esta é a única família a queixar-se. “Tenho recebido imensos e-mails a agradecer o cuidado.”

António Santos não se queixou apenas ao lar mas à polícia também, por ver “os direitos humanos” do pai “a ser atropelados”. “Há quem queira que pensemos que o estado de calamidade suspendeu a Constituição”, escreveu ainda no referido texto. “Há quem queira uma DGS (a da Segurança, não a da Saúde) em cada esquina. (...) Há quem queira o medo. Há quem queira o obscurantismo. Há quem queira a tirania. Mas eu quero falar com o meu pai.”

O lar de Queluz tinha recomeçado as visitas presenciais no dia 18 de maio mas nem uma semana duraram. Tem pelo menos nove infetados, entre funcionários e utentes, um deles hospitalizado, e espera agora os resultados dos testes aos restantes 60. Até la, vai continuar sem visitas ou contactos de qualquer espécie.