Covid-19. A carta de milhões de profissionais de saúde a pedir o fim da degradação climática a 20 líderes mundiais

Médicos, enfermeiros e demais profissionais de saúde assinam esta terça-feira uma carta aberta aos líderes das 20 maiores economias do mundo a pedir que à crise da covid-19 respondam com um pacote de medidas de combate à poluição do ar e à degradação climática. A carta vem assinada por mais de 350 organizações da área da saúde, representando mais de 40 milhões de profissionais de 90 países.

Os alertas para a necessidade de uma “recuperação verde” têm-se sucedido nas últimas semanas, mas este tem a particularidade de vir de um grupo aparentemente lateral à causa ambiental. Mas só aparentemente. “Testemunhámos em primeira mão quão frágeis as comunidades podem tornar-se quando a sua saúde, segurança alimentar e liberdade de trabalho são interrompidas por uma ameaça comum. As camadas dessa tragédia em andamento são muitas, e ampliadas pela desigualdade e pelo subinvestimento nos sistemas de saúde pública. Testemunhámos morte, doença e sofrimento mental em níveis não vistos há décadas”, lê-se na carta de quem esteve na chamada linha da frente da pandemia que varre o mundo desde o início do ano.

Dizem os signatários da #HealthyRecovery (“Recuperação Saudável”), que tem página própria a convidar outras organizações e profissionais a juntar-se, que a poluição do ar já estava a “enfraquecer os nossos corpos” e a contribuir para doenças pulmonares responsáveis pela morte prematura de sete milhões de pessoas ao ano. Além disso, são precisamente as pessoas com problemas pulmonares que estão em maior risco no caso de serem infetadas com SARS-Cov-2. Os efeitos e os números que agora vemos, alertam, “podiam ter sido parcialmente mitigados, ou possivelmente até evitados por investimentos adequados em preparação para pandemia, saúde pública e administração ambiental”.

Agora que todos os países terão de canalizar boa parte dos recursos para a recuperação económica do pós-covid, a carta pede que sejam os consultores científicos e as autoridades de saúde dos países a contribuir para a tomada de decisão. E deixam sugestões, como a reforma ou o fim dos subsídios aos combustíveis fósseis, substituídos pelo apoio público a energias renováveis. A carta cita mesmo a Agência Internacional de Energia Renovável, que conclui que a transformação baseada neste tipo de energia pode não só servir para cumprir as metas climáticas para as próximas décadas como impulsionar o crescimento económico e a criação de novos empregos. Além de contribuir para o bem-estar das populações.

Numa economia saudável, lê-se ainda, “os mais vulneráveis entre nós são cuidados. Os trabalhadores têm acesso a empregos bem remunerados que não exacerbam a poluição ou a degradação da natureza; as cidades dão prioridade a pedestres, ciclistas e transporte público, e os nossos rios e céus são protegidos e limpos. A natureza prospera, o nosso corpo é mais resistente a doenças infecciosas e ninguém é levado a uma situação de pobreza por causa dos custos com a saúde”.

Ainda que apontando às autoridades de saúde, a carta não deixa de referir o nome dos líderes, um por um. E que são tão distintos quanto Vladimir Putin (Rússia) e Donald Trump (EUA), Shinzo Abe (Japão) e Alberto Fernández (Argentina), Justin Trudeau (Canadá) e Narendra Modi (Índia), Angela Merkel (Alemanha) e Jair Bolsonaro (Brasil). A eles é dito que “devemos aprender com os erros e voltar mais fortes, saudáveis e mais resilientes.”