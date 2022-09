Boletim da DGS à lupa: 20% dos novos casos são jovens entre 20 e 29 anos

O boletim diário da Direção-Geral da Saúde regista mais 12 mortes, 219 casos e 274 recuperados, em Portugal, nas últimas 24 horas. No total, há agora 1.342 vítimas mortais, 31.007 casos confirmados e 18.096 recuperados.

Trata-se de um número de óbitos inferior ao de segunda-feira (14), o que representa uma taxa de crescimento de 0,9%. Porém, há mais novos casos registados do que na véspera (165), sendo que estas 219 pessoas constituem uma taxa de aumento de infetados de 0,7%, abaixo de 1% pelo 18.º dia consecutivo.

Há mais 274 recuperados em Portugal, um ligeiro aumento em relação à véspera (1,54%), em que se verificaram 273. Portugal tem menos 18 pessoas internadas em hospitais, o que representa um recuo de 3,39%. Os pacientes nas Unidades de Cuidados Intensivos são 71, menos um do que na véspera (-1,39%).

Nove casos no Bairro da Jamaica, Setúbal, nas últimas 24 horas

Há mais 219 casos de covid-19 do que na véspera. Deste total, 211 são relativos à região de Lisboa e Vale do Tejo (96%). Questionada sobre esses valores, a diretora-geral da Saúde disse, em conferência de imprensa, que a explicação está “em pequenos surtos mais ou menos localizados”. Graça Freitas referiu em concreto a área abrangida pelo Agrupamento de Centros de Saúde Almada-Seixal, onde existem agora “três pequenos focos comunitários, com 32 pessoas positivas”. Nove delas, respondeu depois, estão no Vale de Chícharos, mais conhecido como Bairro da Jamaica.

No Norte, a zona que foi mais afetada no início da pandemia, há até uma correção que retira dois casos ao valor apurado na véspera. No Centro verificaram-se mais sete casos, no Algarve dois e no Alentejo um. Açores e Madeira, como temos visto, não têm tido quaisquer novos casos de infeção nos territórios.

Em termos absolutos, o Norte continua muito distante das restantes regiões, com 16.697 infeções identificadas e 752 mortes. Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo, com 9.778 casos e 325 óbitos, Centro (3.690; 234) e Algarve (363; 15). Completam a lista Açores (135; 15), Madeira (90; zero mortes) e Alentejo (254; 1). Os números nas ilhas congelaram há mais de duas semanas.

Os concelhos com mais casos de infeção, os únicos acima dos mil casos, são Lisboa (2.206), Vila Nova de Gaia (1.552), Porto (1.347), Matosinhos (1.272), Braga (1.213), Sintra (1.107) e Gondomar (1.079).

Separando por faixas etárias, assinalando um aumento de duas mortes entre os 40 e 49 anos, os óbitos distribuem-se assim:

0-9 anos: 0 mortes

10-19: 0

20-29: 1

30-39: 0

40-49: 15

50-59: 41

60-69: 120

70-79: 261

+80: 904

Relativamente às infeções, as mulheres (17.922) mantêm a distância para os homens (13.085). Mas o valor não se distancia muito no que concerne a vítimas mortais: 686 mulheres, 656 homens.

A faixa etária em que mais aumentaram os novos infetados foi na casa dos 20-29 anos, o que se traduziu em 44 dos 219 dos casos registados esta terça-feira, correspondendo a 20% do total. A baliza entre 0 e 39 anos de idade – em que, recorde-se, apenas se registou uma morte em Portugal em toda a pandemia – regista quase metade dos novos casos: em rigor, 48%. As faixas etárias mais afetadas, por ordem, ficam assim: 20-29 anos (44 casos), 30-39 anos (33), 60-69 anos (31) e 40-49 anos (27). Esta tendência pode já ser consequência do desconfinamento que se iniciou nos primeiros dias de maio.

Repetindo a fórmula em cima, separando os casos por faixas etárias, este é o retrato dos infetados:

0-9 anos: 598

10-19: 1.018

20-29: 4.001‬

30-39: 4.605

40-49: 5.212

50-59: 5.162

60-69: 3.440

70-79: 2.514

+80: 4.457