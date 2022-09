A viagem que os britânicos não esquecem: polémica com assessor de Boris Johnson causa queda acentuada na popularidade do Governo

O ministro da Saúde do Reino Unido, Matt Hancock, fez dois anúncios bastante importantes na conferência de imprensa desta terça-feira. Um deles foi que o antiviral remdesivir vai ser administrado a doentes com sintomas graves de covid-19; o outro é que o Governo britânico já assinou contratos no valor de dois mil milhões de libras (2,2 mil milhões de euros) para o fornecimento de material de proteção a várias instituições de saúde do país. Mas nem um nem outro tema dominaram a conferência de imprensa.

Tal como já tinha acontecido nos dias anteriores, a viagem do principal conselheiro político de Boris Johnson, Dominic Cummings, até casa dos seus pais em pleno confinamento e com sintomas de covid-19 foi o foco da maioria das perguntas.

A primeira foi de um membro do público, o padre Martin Poole, que quis saber se o governo considera acabar com as multas aos pais que viajem na tentativa de salvaguardar a saúde dos seus filhos menores, tal como Cummings garante ter feito. Matt Hancock disse que o “o governo vai rever esse assunto” e Poole tornou-se uma estrela em todas as atualizações noticiosas que se seguiram, sendo entrevistado por vários canais.

O país parece não estar pronto para esquecer aquilo que muitos (entre eles pelo menos 30 deputados conservadores) consideram ser uma falha inaceitável de um funcionário do Governo que esteve envolvido na elaboração das regras de confinamento e que decidiu não as respeitar. Uma sondagem publicada esta terça-feira pela empresa YouGov mostra que 71% dos britânicos consideram que Cummings quebrou o isolamento obrigatório e 50% que ele deveria afastar-se do cargo. Entre os apoiantes do Brexit, apesar de Cummings ser o maior ideólogo do movimento eurocético, os que defendem a sua saída continuam em maioria: 52%.

Uma outra sondagem, da ComRes, alarga o foco à confiança dos britânicos no primeiro-ministro, Boris Johnson, e em todo o Governo. Os números mostram que o escândalo da viagem teve um claro impacto na forma com o público perceciona a resposta à crise: a popularidade de Johnson desceu para -1, uma queda de 20 pontos em quatro dias, e a confiança no Governo caiu ainda mais baixo, para os -2, um tombo de 16 lugares.

A sondagem do YouGov foi feita já depois de Cummings se ter submetido, ao longo de mais de uma hora na segunda-feira à tarde, a todas as perguntas que os principais jornalistas da área de política interna britânica lhe quiseram fazer. Para um homem que nunca escondeu o seu desprezo pelos meios de comunicação de massa não pode ter sido um exercício fácil mas parece consensual entre os analistas que ele só o fez porque tem consciência que todo o seu argumentário político “antielites” se desmoronou quando ele mesmo usou a sua posição no governo como garantia para poder viajar.

Ainda assim, Cummings ofereceu um relato detalhado de todos os seus movimentos nos dias em causa e garantiu aos jornalistas que apenas viajou até Durham, no norte do país, por ter medo que, caso os sintomas que já estavam a experimentar se agravassem, nem ele nem a sua mulher fossem capazes de cuidar do filho de quatro anos. Assim, frisou Cummings, o casal decidiu que ficar na quinta do pai de Cummings, onde existem várias habitações separadas umas das outras, seria a melhor opção.

O caso já causou uma baixa no Governo: o secretário de Estado da Escócia, Douglas Ross. "Tenho pessoas no meu círculo eleitoral que não se despediram dos entes queridos, famílias que não puderam chorar juntas, pessoas que não visitaram parentes doentes porque seguiram as orientações do Governo. Não posso, de boa-fé, dizer que eles estavam errados e que um consultor do Governo estava certo", escreveu no Twitter, explicando as razões da demissão.