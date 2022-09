Lei de desconfinamento dos tribunais parada há dez dias em Belém

Há dez dias que o diploma aprovado na Assembleia da República para reabrir os tribunais está parado em Belém à espera da promulgação do Presidente da República. De acordo com a Constituição, o Presidente tem 20 dias para a a promulgação, mas a prática de Marcelo Rebelo de Sousa tem sido de aprovar imediatamente toda a legislação relacionada com a covid-19. Porquê, então, esta exceção?

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler