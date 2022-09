Covid-19. “Não há benefício na divulgação das histórias das mortes. As pessoas já têm tanto medo que não é necessário criar mais”

Alexandra Moura Coelho é secretária geral da Sociedade Portuguesa de Estudos e Intervenção no Luto (SPEIL), coordenadora do Grupo de Estudos do Luto da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos e ainda psicóloga da Equipa de Suporte Intra Hospitalar do hospital de Santa Maria, em Lisboa. Habituada a lidar com o efeito das mortes, foi, também ela, apanhada pela pandemia. Perdeu a proximidade física mas teve de reagir e acompanhar quem sofre mesmo à distância. E, assim, percebeu que os últimos meses foram de grande solidão, um sentimento que pesa e arrasta-se, condicionando a reação das pessoas, mesmo quando a mensagem das autoridades passou a ser a de que é preciso voltar à "nova normalidade".

Porque é que a população portuguesa tem tanto medo, como revelam as sondagens? De onde vem tanto medo?

É a reação muito natural a uma ameaça real e concreta. Estamos submersos pela sensação de que estamos a ser ameaçados e de que temos de nos defender. É uma situação que se mantém, sobretudo quando há mensagens contraditórias e não temos certeza do futuro. Houve muitas contradições e enganos, desde o início da pandemia. E esta incerteza gera medo. Depois existe ainda a ansiedade, que é a antecipação do futuro e do inesperado. É uma expectativa relacionada com a minha experiência passada.

As imagens dos cuidados intensivos em Itália e em Espanha foram um elemento importante na criação desse medo em Portugal?

Foram imagens muito impactantes e, dependendo da suscetibilidade das pessoas, podem ser traumáticas. Não podemos dizer que o acontecimento em si é traumático, depende de como foi vivido por cada indivíduo, sobretudo numa fase em que não sabíamos como seria a nossa realidade, mas que na altura parecia ser inevitável.

Na primeira fase, a ênfase da mensagem das autoridades era de que era necessário ficarmos em casa, que era preciso lavar as mãos e que as máscaras não nos protegiam. Era um discurso baseado no medo de que, fora de casa, não havia proteção. É uma instrumentalização do medo?

Com certeza, mas é um discurso de proteção. A função do medo é proteger, o medo limita o nosso comportamento. Foi essa, com certeza, a função dessas mensagens. A partir daí, começou a generalizar-se o medo de tudo e de todos. Começou a ter outras repercussões.

Mesmo doentes, as pessoas deixaram de ir ao hospital.

Sim, eu acompanho profissionalmente uma pessoa que teve sintomas de um ataque cardíaco e que não foi ao hospital por medo. Ponderando o risco, as pessoas preferiam ficar em casa para se sentirem mais protegidas.

Sendo o medo um instrumento de poder, passamos a uma segunda fase, em que a mensagem é de mandar a população para a rua. A própria ministra da Saúde disse que o maior inimigo agora é o medo. Esse medo poderá ser reativado quando houver uma segunda fase da pandemia?

O medo não é negativo, é uma emoção, e custa-me a ideia de o considerar um inimigo. O medo em si não é patológico. O que acontece é que as pessoas bloqueiam diante de mensagens contraditórias, que geram vontades conflituosas. Nestas situações, a reação é que mais vale ficar parado. Como a senhora que também acompanho, que está num processo de luto e que estava preparada para ir visitar a campa do marido noutra localidade, mas, quando ouviu que alguém infetado estava numa camioneta, voltou atrás e não saiu de casa. Ou seja, as pessoas preparam-se para avançar, mas se há uma mensagem contraditória regridem.

O discurso do medo poderá funcionar outra vez?

Talvez ainda com mais impacto. Porque as pessoas estarão mais reativas. Se houver uma nova vaga, o medo será naturalmente acentuado.

A reação dos jovens não foi surpreendente? As sondagens revelaram que muitos preferiam não ter de regressar às aulas presenciais. Como se explica esta atitude numa faixa etária que deveria ser mais insubmissa?

Os jovens estão muito confortáveis em frente ao computador e com as tecnologias. E são mais flexíveis e adaptáveis do que as pessoas com mais idade, que viveram muitos anos sempre com os mesmos hábitos e formas de encarar o mundo. Esta constância do comportamento das pessoas com mais idade talvez tenha feito com que fosse mais difícil adaptarem-se às diferenças. É uma teoria que tem de ser aprofundada. Mas lá está, o medo é protetor e faz-nos cumprir as normas. Também entre os jovens, por mais irreverentes que sejam. Até porque as escolas que os esperavam já não eram as mesmas a que estavam habituados. E entre ir para um ambiente desconhecido e manter o que já lhes era familiar, preferiam ficar no que lhes era seguro.

Temos sido inundados por expressões repetitivas como a da "nova normalidade". Estes chavões são importantes para dirigir os comportamentos?

Servem para transmitir a mensagem do que tem de ser feito e do que é normativo, criando mesmo um efeito de habituação.

Essa reação do medo é contagiosa?

Claro, a aprendizagem é feita através da observação da reação dos outros. O medo que vemos nos outros constrange-nos. É uma reação espontânea e um fenómeno coletivo.

Pode falar-se já num trauma coletivo?

Cada pessoa reage de forma individual, e isso depende dos recursos de cada um. O trauma surge quando nos sentimos incapazes de lidar com uma situação. Como sociedade ainda não podemos falar assim, precisamos de avançar primeiro com um estudo. Mas é certo que os níveis de ansiedade estão mais altos e há maior solidão.

É essa relação com o medo que faz com que as pessoas não se choquem com o aumento diário do número de mortes? Em 2017 houve grande comoção social com a morte de mais de cem pessoas durante os grandes incêndios. Agora, com a pandemia, a reação da sociedade não é a mesma.

Não é o medo, as circunstâncias são muito diferentes. Quem assistiu às cenas de 2017 não podia ficar imune. Agora as mortes vão acontecendo ao longo dos dias. Morreram sobretudo pessoas mais idosas, o que é normativo na nossa sociedade, com comorbilidades associadas. Quando a maioria das mortes acontece acima dos 70 anos de idade, não se choca tanto com o nosso mundo assumido. Não se pode comparar as duas situações.

O facto de as mortes serem todas anónimas e estatísticas, abstratas, é uma defesa da sociedade?

Por um lado, sim. A maior parte das mortes tem acontecido em lares, em ambientes distantes das nossas casas, e como não conhecemos o rosto, não é tão fácil sentirmos empatia. Parece que acontecem distantes de nós. Pode, sim, haver uma despersonalização. O afastamento das pessoas das mortes e dos hospitais, estas contingências e todas as alterações dos rituais funerários, tudo isso acaba por ter um impacto. É quase como se estivesse tudo muito distante, embora seja preciso sublinhar que, do ponto de vista individual, cada morte é uma tragédia e não pode ser menosprezada. Também é preciso não esquecer que havia uma expectativa de um número elevado de mortes, com o que se via nos países vizinhos. E agora o número de mortes em Portugal pode não parecer tão significativo. Não podemos desvalorizar estas mortes por acontecerem maioritariamente entre idosos, o que se tem de privilegiar é a mensagem de prevenção ao contágio. Até porque as pessoas já estão com tanto medo que não é necessário criar mais. Criar mais choque não é benéfico. Não sei que benefício há em revelar as histórias das mortes à opinião pública.

Na situação atual, o luto fica incompleto?

As pessoas relatam a sensação de que não houve um acompanhamento, o que se torna muito difícil, apesar das formas alternativas de comunicação que se criaram para estreitar as relações. Mas nunca substituíram as presenças e o toque. As limitações à espontaneidade dos abraços, do aconchego, que por serem proibidos faz com que quase tenhamos de engolir a dor. É o que se chama tecnicamente "luto desautorizado". Ou ambíguo, quando não se vê o corpo, como acontece durante a pandemia. Na ausência, as pessoas especulam e não têm uma imagem que concretiza a morte.

Com cerca de 1300 mortos, teremos mais uns milhares de pessoas afetadas pelo luto.

Há um método estatístico que nos permite ver que por cada morte existem pelo menos duas a três pessoas em luto mais significativo. Ou seja, teremos pelo menos quase quatro mil pessoas. São muitas e que representam um factor de risco, quer pelo facto de não terem podido acompanhar a fase anterior à morte, quer à privação do contacto social posterior. A partilha da dor autoriza a expressão emocional e facilita o processo do luto. Quando isto não é permitido, é muito difícil a expressão livre de emoções. É um factor de risco para termos muitos lutos prolongados.

Mesmo que a pandemia acabasse agora, do ponto de vista da saúde mental, o país teria pela frente vários meses com muitas pessoas que precisarão de ser acompanhadas?

Sem dúvida. O luto é um processo contínuo, o óbito é apenas uma transição. Demora muito tempo. Há sentimentos que persistem. Os fatores de risco levam tempo, temos de esperar seis meses, desde a declaração do óbito, até podermos designar um luto como prolongado. Vamos ter de perspetivar o impacto que esta situação terá na vida das pessoas. Quando a ameaça desaparece, e ainda não desapareceu, o sentimento mantém-se durante algum tempo. Com certeza teremos de lidar com estas questões de saúde mental por algum tempo. Primeiro precisamos de voltar a ter segurança, o que também leva tempo.

Qual foi o desabafo que mais a tocou sobre este processo de luto solitário? O que ouviu de quem passou por isso durante a pandemia?

Muita solidão. A solidão toca muito as pessoas, e também a mim. A solidão é acumulada ao longo dos dias, dia após dia. E as pessoas ficam aterradas, submersas por um tempo vazio, sem fim. Não se sabe quando isso vai terminar. A solidão das pessoas é um peso enorme. Faltou o toque. A impossibilidade de nos aproximarmos. Mas também há testemunhos de grande suporte da parte dos vizinhos, por exemplo. Lembro-me de alguém que me dizia que, no momento em que o corpo do pai falecido saía do prédio onde viveu durante muitos anos, os vizinhos vieram à janela e disseram adeus como forma de despedida.