Covid-19. Lojas nos EUA proíbem clientes de entrar com máscaras

Lojas em vários pontos dos Estados Unidos têm afixado à entrada sinais a dizer aos clientes que não podem entrar com máscaras. Essa indicação, ao arrepio do que são as recomendações oficiais das autoridades de saúde, parece ser mais uma manifestação daquilo a que se chama "guerras culturais" nos EUA - ou seja, divergências em torno de hábitos sociais que adquirem uma dimensão fortemente política.

Um dos casos que surgiram agora nos media é o de uma estação de serviço em Manchester, uma pequena vila no Kentucky. Um papel colocado há dias na entrada dizia: "NENHUMAS máscaras na cara permitidas na loja. Baixe as máscaras ou vá a outro lado!". Para reforçar a mensagem, acrescentava-se, numa referência ao governador do estado: "Deixe de escutar Beshear. Ele é um idiota".

O papel rapidamente foi parar às redes sociais, onde gerou um aceso debate. Outro caso foi o de uma loja de materiais de construção em Simi Valley, na California, que desaconselhou as máscaras mas em contrapartida recomendou os apertos e mão e sobretudo os abraços ("VERY okay", dizia o placard à entrada).

A mensagem na estação de serviço em Manchester foi reproduzida de forma praticamente à letra (apenas com o nome do governador mudado) numa outra estação de serviço, em Peoria Heights, no Illinois. A empregada que afixou esta mensagem explicou que precisava de ver as caras dos clientes para saber se tinham idade para comprar álcool, mas foi despedida.

Em Manchester, o dono da loja acabou por retirar o papel, não sem antes garantir que ninguém seria impedido de entrar na loja, com ou sem máscara. O seu objetivo, justificou, tinha sido apenas defender a liberdade das pessoas.

À cautela, a loja vende máscaras que promovem a campanha presidencial de Donald Trump, apesar de o atual Presidente ser conhecido pela sua extrema relutância em usar máscaras, bem como pela defesa que faz da "liberdade" dos residentes em certos estados - geralmente, estados com governadores democratas - de seguirem ou não, conforme entenderem, as indicações das autoridades na matéria...