O estranho silêncio do primeiro voo Lisboa-Porto

O aeroporto de Lisboa está estranhamente vazio. A grande sala de check-in é como uma cidade-fantasma. O silêncio faz despertar para sons habitualmente submersos na azáfama de passageiros e de funcionários. À entrada, ouvem-se os ruídos dos geradores e outras máquinas; na zona free shop, o tilintar de garrafas a serem arrumadas numa prateleira. Pelos largos corredores não há bebés de colo a chorar, crianças irrequietas ou famílias a cruzarem-se em direções opostas a arrastar tróleis.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.