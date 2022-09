E depois do adeus ao confinamento? Abre-se a porta ao vírus do medo

ão há nada que assuste mais Filipe [nome fictício] do que voltar à faculdade onde dá aulas há vários anos. As idas ao supermercado preocupam-no, tanto é que as evita e, quando não consegue, evita pelo menos cruzar-se com outras pessoas, se vira num corredor e percebe que não está sozinho, recua e escolhe outro onde não veja ninguém. Na farmácia o mesmo, mantém-se afastado vários metros dos que estão à frente ou atrás na fila, e na rua, a que pouco sai e quando sai é apenas para um “curto passeio higiénico” à volta da casa onde vive, em Lisboa, também.

“Desvio-me sempre das outras pessoas.” Na verdade, até já se habituou a isso, mas à ideia de voltar à faculdade é que não. Só de pensar nisso fica nervoso, como se o ar que sentiu faltar-lhe quando se começou a falar do vírus e de “grupos de risco” e havia “pouca informação” — Filipe, é asmático e a asma já lhe trouxe ansiedade noutras alturas —, voltasse a faltar-lhe, e voltassem também os pesadelos “estranhos” e as insónias, e voltasse a acordar todos os dias com a certeza de que todos os problemas eram, afinal, muito mais graves, porque é isso que fazem as noites mal dormidas, ampliam as coisas da cabeça — é o cansaço.

