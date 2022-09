Covid-19. Pilotos de aviação com futuro incerto mas não ‘atiraram a toalha ao chão’

O regresso a conta-gotas dos voos comerciais está a deixar os pilotos de aviação mais otimistas, embora não acreditem que a crise causada pela pandemia seja ultrapassada antes de 2023. Pior, dizem, foram os tempos após o ataque às Torres Gémeas, em Nova Iorque, a 11 de setembro de 2001, altura em que a confiança dos passageiros desceu a níveis perigosos e “muitos analistas vaticinavam que mais ninguém ia querer andar de avião”, lembra Miguel Silveira, presidente da Associação de Pilotos Portugueses de Linha Aérea. “É óbvio que está a registar-se um abrandamento causado pela covid-19, mas mais cedo ou mais tarde vai aparecer uma vacina para combater o vírus. Para o terrorismo não há qualquer tipo de comprimido.”

