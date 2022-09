China colabora na investigação ao papel da OMS durante a pandemia de covid-19. Será credível?

Acabou por ser aprovada por unanimidade, na terça-feira passada, a avaliação que já na véspera era pedida por 120 Estados-membros da Organização Mundial da Saúde (OMS). Alinhar vontades para avaliar o papel da organização de forma “imparcial, independente e completa” durante a pandemia de coronavírus tornou-se uma prioridade da Assembleia Mundial da Saúde (AMS), a grande reunião anual da organização das Nações Unidas responsável pela saúde pública.

“Para ser verdadeiramente completa, essa avaliação deve incluir a resposta de todos os atores, de boa-fé. Iniciarei uma avaliação independente, o mais brevemente possível, para analisar a experiência que se ganhou, as lições aprendidas, e para fazer recomendações para melhorar a preparação e a resposta nacional e global à pandemia”, disse o diretor-geral, Tedros Adhanom Ghebreyesus, na abertura do primeiro de dois dias da 73ª Assembleia Mundial da OMS.

