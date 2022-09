Ministra da Saúde diz que amanhã vai haver mais 9652 recuperados

Vai haver um aumento brutal de recuperados no relatório epidemiológico de domingo. É que a forma de os contabilizar vai ser alterada. “O TraceCovid que foi concebido para apoiar as equipas de saúde no controlo dos doentes, foi um programa concebido apenas para esse efeito, para acompanhar os doentes — mas foi atualizado e passou a incorporar um campo de registo para os clínicos que tem também o rótulo de doente recuperado, que não existia antes”, diz a ministra. Assim, “isto faz com que o TraceCovid existam à data um conjunto de doentes que tem registo de curado e que não estão traduzidos no relatório de informação”.

“Desses utentes que têm registo de recuperados no TraceCovid 9.652 têm pelo menos um teste negativo e amanhã serão incluídos no relatório de situação como recuperados”. “Para garantir que nenhum destes utentes era um caso já extraído, prevenir eventuais duplicações, fez-se um cruzamento do número de utente, para garantir que a informação é fiável”, acrescenta Marta Temido.

