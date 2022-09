Se a covid-19 mata muita gente em Angola, a malária mata muito mais

Até agora, foram três as vítimas mortais angolanas do novo coronavírus. O suficiente para pôr Angola em sentido e para provar, contra todas as superstições, que a covid-19 também mata naquele país africano lusófono. Mas, se a covid-19 mata, a malária mata muito mais.

