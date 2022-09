Paraisópolis, a favela com 420 presidentes que funciona em autogestão: “O vírus é democrático mas o Brasil não”

Paraisópolis, uma comunidade com mais de 100 mil habitantes no coração do Morumbi, em São Paulo (SP), nunca obedeceu ao nome. Não é o paraíso, é “um loteamento para milionários que deu errado”, diz ao Expresso Gilson Rodrigues, o coordenador nacional do G10 das Favelas (um grupo de líderes e empreendedores sociais de 10 das maiores favelas brasileiras) e líder comunitário de Paraisópolis. Estão ao abandono e os problemas sociais gritam em agonia. Faltam estruturas, saneamento básico e até água. A fome não é um fantasma, existe. “A pandemia evidenciou ainda mais as desigualdades no Brasil e em Paraisópolis.”

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler