PSD questiona Governo se reclusos que regressam à prisão vão fazer testes à codid-19

O Grupo Parlamentar do PSD entregou uma pergunta dirigida à ministra da Justiça a propósito de não estarem a ser realizados testes à covid-19 aos reclusos que regressam aos estabelecimentos prisionais, no final do gozo de licenças de saída administrativa extraordinárias. O alerta foi dado pela a Associação Sindical de Chefias do Corpo da Guarda Prisional, que emitiu um comunicado sobre a ausência de testes aos retornados. De acordo com esta associação sindical, até agora apenas têm sido realizados testes de diagnóstico aos reclusos que apresentem sintomas desta doença.

Os sociais-democratas justificam a interrogação a Francisca Van Dunem para “garantir que a infeção não se propague no sistema prisional”, sublinhando que é urgente “saber que medidas acrescidas estão a ser preparadas pelo Governo para assegurar este objetivo, uma vez que o cumprimento da quarentena obrigatória pode não ser suficiente para acautelar aquele desiderato”.

Face ao previsível retorno de um número substancial reclusos aos estabelecimentos prisionais, no final das licenças de saída administrativas ou jurisdicionais, o PSD pretende não só saber que medidas estão a ser equacionadas para prevenir o contágio e se está a ser considerada a partir de agora a realização obrigatória de testes a todos os reclusos que ingressam ou reingressam no sistema prisional.