Covid-19. Governo anuncia linha de €30 milhões para programação cultural dos municípios

António Costa anunciou, esta sexta-feira, o lançamento de uma linha de financiamento de € 30 milhões para ser usada pelos municípios na programação cultural. Essa linha é “um programa de financiamento de 30 milhões para os municípios poderem organizar um conjunto de atividades que permitam a um dos setores mais duramente atingidos por esta crise [provocada pela pandemia da covid-19] encontrar um espaço de reanimação”, afirmou António Costa.

O primeiro-ministro falava à comunicação social, após uma reunião com a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), na qual também estiveram presentes outros membros do Governo. Após o encontro, a ANMP alertou hoje para “riscos de agravamento” da situação financeira das autarquias, que registam um aumento das despesas e uma redução das receitas devido à pandemia da covid-19.

“Verificam-se riscos de agravamento da situação financeira dos municípios, pelo que é indispensável encontrar soluções que não comprometam o esforço de consolidação orçamental feito até agora”, afirmou a ANMP, numa nota distribuída à comunicação social, após uma reunião, em Coimbra, com o primeiro-ministro, António Costa, e outros membros do Governo sobre a resposta à crise. Os municípios constatam que há “um aumento elevado das despesas”, não previstas nos orçamentos, e uma diminuição das receitas, face às medidas adotadas pelas autarquias para conter o surto.

“A ANMP entende por fundamental que sejam consagrados mecanismos, medidas e programas que permitam uma maior intervenção dos municípios na prestação dos apoios às pessoas em situação de vulnerabilidade e às micro e pequenas empresas”, defendeu Manuel Machado, considerando que para que a recuperação económica seja rápida é necessário um “forte investimento municipal”, em áreas como as infraestruturas, mobilidade, transição verde, digitalização, economia circular e apoio aos recursos endógenos.

A ANMP defende também a criação “de um regime transitório que permita agilizar a contratação pública e tornar mais célere a execução” do investimento que vier a ser feito. O presidente da ANMP considerou “muito importante a congregação de esforços”, realçando que, na reunião, foi feito “um trabalho importante” para garantir que “as coisas melhorem”.

Durante o encontro, foi debatida “a eliminação de muitos elementos de burocracia, designadamente em sede de contratação pública, em sede de licenciamento”, disse o chefe do Governo. “Temos de encontrar mecanismos ágeis que, sem prejuízo da transparência, do controle, aumentem a eficiência e a capacidade de execução dos recursos que existem disponíveis e que neste momento” é “urgente ativar”, sublinhou António Costa.

Esses mecanismos, a criar no âmbito do ‘Simplex SOS’ – que é “um dos pilares muito importantes do Programa de Estabilização Económica e Social” – pretendem contribuir para que “a economia, o emprego, o rendimento dos portugueses” sejam “o menos afetados possível” pela pandemia de covid-19, sustentou. A reunião em Coimbra, entre o Governo e a ANMP, foi o primeiro de diversos encontros que vão ser realizados com os partidos políticos e os parceiros sociais, para debater aquele programa.

Esse programa visa “responder àquilo que são as necessidades urgentes do país” e que terá “tradução no Orçamento [de Estado] suplementar” que o Governo apresentará na Assembleia da República em junho, recordou António Costa.