Covid-19: Pandemia obriga comunidade islâmica a assinalar fim do Ramadão em casa

A comunidade islâmica de Lisboa vai assinalar o fim do Ramadão ficando em casa, estando apenas previsto que a mesquita central possa realizar "algumas preces e palestras virtuais", adiantou o xeque Munir. "Vai ser só em casa", disse à Lusa o líder da comunidade islâmica de Lisboa, xeque David Munir, referindo que as habituais orações na mesquita este ano não se realizam, devido aos constrangimentos provocados pela pandemia da covid-19, que encerraram espaços de culto cuja reabertura só está autorizada para o último fim de semana de maio.

O fim do Ramadão, e a quebra de jejum que o assinala, celebra-se ao pôr-do-sol de 23 de maio, sábado, e a grande oração de celebração devia realizar-se no domingo na mesquita. Há a possibilidade de este ano se realizarem orações e palestras virtuais, mas David Munir sublinhou que a data já é habitualmente para ficar em casa e celebrar com a família. Visitar outros familiares também não é aconselhado este ano, acrescentou.

A reabertura das mesquitas ao culto e questões como quantas pessoas podem participar nas celebrações e estar em simultâneo nos espaços vão ser discutidas no dia 27 de maio "numa reunião inter-mesquitas", tendo também em conta as orientações da Direção-Geral da Saúde.

O Iraque decretou um recolher obrigatório de 24 horas durante os dias em que se celebrar o Eid al Fitr, a festa de quebra de jejum que assinala o fim do mês do Ramadão na comunidade muçulmana. O objetivo é evitar tradicionais reuniões e viagens que agravem o risco de contágio pelo novo coronavírus, adiantou a EFE.

O Conselho de Ministros iraquiano anunciou que o recolher obrigatório vai vigorar entre domingo e quinta-feira, com os iraquianos a poderem sair à rua apenas para o estritamente necessário, nem podem realizar a oração coletiva do Aid al Fitr, o momento simbólico do fim do Ramadão. No país já tinha vigorado um recolher obrigatório de 24 horas no início da crise sanitária, mas tinha reduzido a sua duração no mês de jejum, tendo-se registado um aumento do número de contágios.

Na Arábia Saudita também será celebrado o fim do Ramadão em confinamento, com um recolher obrigatório imposto entre 23 e 27 de maio. O reino da Arábia Saudita é o país do Médio Oriente que regista o maior número de casos de covid-19, com quase 60 mil infetados e mais de 300 mortos. Também no Sudão e no Koweit se vai manter o recolher obrigatório de 24 horas para evitar riscos de contágio.

Já no Egito o recolher entre em vigor às 17:00 locais, permitindo aos cidadãos sair de casa durante o dia, ainda que todos os espaços públicos e locais de lazer permaneçam encerrados. As autoridades do país proibiram viagens para visitar familiares entre províncias e suspenderam os serviços de transportes públicos entre domingo 24 de maio, e sexta-feira, 29 de maio.

Também foi proibida a oração coletiva do primeiro dia do Eid al Fitr, que será transmitida na televisão e na rádio para que os fiéis possam acompanhá-la a partir de suas casas, algo que foi aprovado por Al Azhar, a instituição de referência do islão sunita com sede no Cairo. O Egito registou um aumento de casos de covid-19 e na terça-feira anunciou 720 novos contágios, a maior subida diária até agora.