Conselheiro de Boris Johnson terá quebrado regras de confinamento quando apresentava sintomas de covid-19

Dominic Cummings, principal conselheiro do governo de Boris Johnson e artífice da campanha do Brexit, foi interrogado pela polícia e aconselhado a ficar isolado, depois de ter sido visto a quebrar as regras de confinamento impostas pelo próprio executivo. O caso deu-se em março, dias antes de Johnson ter sido internado nos cuidados intensivos com covid-19 e depois de o próprio Cummings ter apresentado sintomas da doença. O caso está a ser visto como um exemplo de que houve dois pesos e duas medidas na abordagem aos prevaricadores, já que os britânicos estavam na altura impedidos de sair das suas residências principais.

A revelação é feita agora por uma investigação dos jornais “The Guardian” e “Mirror” e leva desconforto a Downing Street, que impunha, na altura, fortes medidas restritivas, como a proibição de deslocação. Ora, Cummings terá viajado mais de 400 quilómetros entre Londres e Durham, onde foi reconhecido. O governo britânico nunca quis fazer comentários.

As dúvidas começaram a 27 de março, quando o governo britânico anunciou que Boris Johnson e um dos seus assessores tinham testado positivo à Sar SARS-CoV-2. Nesse dia, Dominic Cummings foi visto a sair a correr do número 10 de Downing Street, sede do executivo, facto que a mulher do conselheiro, Mary Wakefield, explicou como a pressa para a ajudar, já que a própria estaria com sintomas de covid-19. Por esta altura, o Reino Unido vivia um período de 'lockdown' e a polícia tinha autorização para multar quem furasse as regras do confinamento.

Dias depois, conta a investigação dos jornais britânicos, a polícia de Durham, cidade do nordeste de Inglaterra, a cerca de 420 quilómetros de Londres, identificou a chegada de um “indivíduo” que tudo apontava ser Cummings. Tendo depois confirmado a identidade, as autoridades aconselharam o casal (Wakefield também estava) a manter-se em isolamento. Mais tarde, os próprios confirmariam que naqueles dias estiveram doentes e isolados. “Dom [diminutivo de Dominic] não conseguia sair da cama. Dia após dia, durante 10 dias, ele ficava deitado com febre alta e espasmos”, escreveu Mary Wakefield sobre aqueles dias, confirmando que ambos deixaram Londres numa altura em que não só era proibido como o responsável político apresentava sintomas. “No final de março e nas duas primeiras semanas de abril eu estive doente, e ficámos os dois em isolamento juntos”, escreveu Cummings. O problema é que foi longe de casa.

Citado pelo "Guardian", o morador de Durham que avistou o conselheiro de Boris Johnson a 5 de abril (Cummings só voltou a ser visto em Downing Street no dia 14 do mesmo mês) mostrou-se indignado. “Fiquei realmente irritado. Eu pensei que era 'ok' querer conduzir até Durham e fugir de Londres. Eu simpatizo com a ideia de ele querer fazer isso, mas outras pessoas não têm permissão para o fazer. É uma regra para Dominic Cummings e uma regra para o resto de nós.”

A imprensa britânica recorda que furar as regras da quarentena tem sido motivo de demissões. Foi o que aconteceu com o epidemiologista Neil Ferguson, cujo trabalho ajudou a desenhar os moldes do confinamento, e que saiu do Scientific Advisory Group for Emergencies (“Conselho Consultivo Científico para Emergências”) por não ter cumprido o distanciamento físico exigido, aquando de uma visita da namorada.

O governo britânico já havia recusado divulgar o local da quarentena de Cummings durante o ‘lockdown’ e até ao momento não fez qualquer comentário.