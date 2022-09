O boletim da DGS à lupa: taxa de crescimento de novos casos está há 13 dias abaixo de 1%

O boletim diário da Direção-Geral da Saúde regista mais 14 mortes e 252 casos de covid-19 nas últimas 24 horas. Não há nenhuma recuperação a registar. No total, há agora 1.277 vítimas mortais, 29.912 casos confirmados e 6.452 recuperados.

O número de óbitos diminuiu face a quarta-feira (foram 16), enquanto há mais novos infetados (na véspera registaram-se 228). No entanto, a principal marca nos números desta quinta-feira é a continuidade face ao conjunto dos últimos sete dias: número de óbitos entre os 13 e 16 (a exceção foi na sexta-feira, com seis) e de novos casos na casa das duas centenas (a exceção foi segunda-feira).

As taxas de crescimento são de 1,1% (óbitos) e 0,9% (novos casos), o que quer dizer que esta última se mantém há 13 dias abaixo de 1%. O minímo da pandemia verificou-se também neste período: 0,36%, a 11 de maio.

A taxa de letalidade (relação entre o número de infetados e de óbitos), que tem aumentado pouco a pouco e de forma quase constante, atingiu um novo máximo: 4,27%.

Apenas um doente com covid-19, que estava nos cuidados intensivos, abandonou o hospital nas últimas 24 horas. São agora 608 os internados, 92 deles nos cuidados intensivos (UCI). Esta descida representa uma diminuição de 0,2% no grande grupo dos hospitalizados e 1,1% no subgrupo dos pacientes em UCI. Apesar de o valor ser marginal, prolonga-se a tendência dos últimos cinco dias (em que se registou um aumento nos internados, na terça-feira, de apenas uma pessoa). São ainda novos mínimos históricos de abril e maio: para encontrar um valor inferior aos 608 desta quinta-feira temos de recuar a 30 de março (então eram 571); em relação aos doentes em UCI, temos de comparar com o valor de 28 de março (então 89).

Números de Açores e Madeira estáveis há duas semanas

Três quartos dos novos casos (190 do total de 252 registados nas últimas 24 horas) têm origem na região de Lisboa e Vale do Tejo, enquanto o Norte, a região mais afetadas nos primeiros dois meses da pandemia em Portugal, soma 52 novos infetados. Para além disso, oito das 14 mortes devido à covid-19 foram confirmadas na região da capital (57%).

Os restantes novos casos de infeção são distribuídos pelo Centro (sete), Alentejo (dois) e Algarve (um) - não há novos casos nas ilhas. Quanto aos óbitos, aos que foram registados em Lisboa juntam-se quatro no Norte e dois no Centro.

Em termos absolutos, o Norte continua muito à frente das restantes regiões, com 16.540 infeções identificadas e 717 mortes. Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo, com 8.878 casos e 297 óbitos, Centro (3.662; 232) e Algarve (357; 15). Completam a lista Açores (135; 15), Madeira (90; zero mortes) e Alentejo (250; 1). Os números nas ilhas estagnaram há cerca de duas semanas.

Os concelhos com mais casos de infeção, os únicos acima dos mil casos, são Lisboa (2.076), Vila Nova de Gaia (1.529), Porto (1.336), Matosinhos (1.250), Braga (1.199) e Gondomar (1.065). Sintra aproxima-se desde lote, com 957 casos confirmados.

Separando por faixas etárias, os óbitos distribuem-se assim:

0-9 anos: 0 mortes

10-19: 0

20-29: 1

30-39: 0

40-49: 13

50-59: 40

60-69: 113

70-79: 246

+80: 864

Relativamente às infeções, as mulheres (17.431) mantêm a distância para os homens (12.481). Mas o valor equipara-se no que toca a vítimas mortais: 653 mulheres, 624 homens. Repetindo a fórmula, separando os casos por faixas etárias, este é o retrato dos infetados:

0-9 anos: 547

10-19: 955

20-29: 3.752‬

30-39: 4.416‬

40-49: 5.059

50-59: 5.030‬

60-69: 3.323‬

70-79: 2.451

+80: 4.379