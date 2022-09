Enfermeiro português que salvou Boris Johnson não terá de pagar sobretaxa por utilização do NHS

Os profissionais de saúde e os prestadores de cuidados ficarão isentos do pagamento da taxa cobrada aos trabalhadores estrangeiros por usarem o Serviço Nacional de Saúde britânico (NHS). A informação foi anunciada esta quinta-feira pelo Governo, citado pela BBC.

A sobretaxa pela utilização dos serviços públicos de saúde por migrantes de países não pertencentes à União Europeia (UE) é atualmente de 400 libras (447 euros) anuais, mas deverá aumentar para 624 libras (697 euros) em outubro.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, tem estado sob pressão de alguns dos seus deputados para isentar os trabalhadores do NHS do pagamento daquela taxa.

Isto significa que o enfermeiro português Luís Pitarma, que juntamente com a neozelandesa Jenny McGee salvou o chefe do Governo quando este esteve internado com covid-19, não terá mesmo de pagar aquela taxa – nem mesmo a partir de janeiro, quando se consumar a fase de transição do Brexit, a saída do Reino Unido da UE.

A estação britânica avançou que o Governo detalhará a medida nos próximos dias.