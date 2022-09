Covid-19. Estava em teletrabalho e foi forçado a regressar à empresa? Saiba se tem de o fazer

Ainda o estado de emergência não tinha acabado e algumas empresas já estavam a planear o regresso ao trabalho com as devidas medidas de segurança sanitária: turnos desencontrados, distanciamento social, máscaras, luvas… Há empregadores que, no entanto, estão a ignorar um ponto importante do Plano de Desconfinamento: “É obrigatória a adoção do regime de teletrabalho, independentemente do vínculo laboral, sempre que as funções em causa o permitam”.

