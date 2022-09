Primeiros resultados da vacina da Moderna “são um bom passo” mas falta testar em larga escala: “Desejavelmente em milhares de pessoas”

Cada notícia sobre um avanço da comunidade científica no contrarrelógio que é a procura de uma vacina que combata a covid-19 é uma notícia de esperança. Uma das mais recentes chegou de Cambridge, no estado norte-americano do Massachusetts, onde está localizada a sede da Moderna, empresa de biotecnologia que está no pelotão da frente da investigação ao novo coronavírus.

Na segunda-feira, a Moderna revelou os resultados da fase 1 dos primeiros testes à sua vacina em humanos e há dados animadores. Os oito primeiros voluntários a receberem duas doses da vacina experimental, pessoas saudáveis entre os 18 e os 55 anos, criaram anticorpos capazes de impedir a replicação do vírus. Os níveis de anticorpos detetados corresponderam ou excederam os níveis encontrados no sangue de pacientes já recuperados da covid-19.

Além disso, os efeitos secundários foram temporários e mesmo no caso de reações mais graves, os voluntários nunca correram qualquer risco. Perante estas novidades deveremos estar esperançosos ou, por outro lado, cautelosos?

"As duas coisas", responde ao Expresso o virologista Paulo Paixão. "É bom vermos resposta imunitária a uma vacina e ainda por cima, daquilo que vi, o tipo de resposta imunitária é a desejada", sublinha o também professor da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa.

"Ou seja, a resposta imunitária pode ser de anticorpos que nos vão proteger de alguma coisa ou pode ser de anticorpos que aparecem mas que não nos protegem de coisíssima nenhuma. Quando nós desenvolvemos anticorpos contra um vírus, há anticorpos que se vão ligar ao vírus e que não vão alterar nada, o vírus não se importa nada com isso e por isso não vão ser protetores. E há outros que se vão ligar a estruturas fundamentais para o vírus e esses sim vão ser protetores. Aquilo que aparece aqui dá a entender que, efetivamente, não só apareceram anticorpos como apareceram anticorpos que em princípio são neutralizantes. Nesse aspecto, é um bom passo", explica o médico.

Mas depois chega a parte da cautela: os primeiros resultados da Moderna são de uma fase ainda muito inicial da investigação e, apesar dos esforços e dos recursos nunca antes vistos para se chegar a uma vacina, idealmente seriam precisos vários meses para chegar a conclusões mais definitivas.

"Isto é uma fase 1, portanto, temos de passar as outras fases, embora aparentemente haja um esforço para acelerar o procedimento clássico de qualquer medicamento e das vacinas. Há muitos passos, mas em princípio vão tentar encurtá-los devido a esta situação de pandemia. De qualquer das maneiras, a vacina tem que ser testada em maior escala", diz Paulo Paixão.

O virologista explica que a fase 3, o último dos passos - e que a Moderna diz, em comunicado, estar a pronta a arrancar em julho - já requer o recrutamento de voluntários a grande escala: "Desejavelmente, estamos a falar de milhares de pessoas que deviam ser testadas, porque é a fase final do processo, em que é garantido que uma vacina aplicada em larga escala tem uma resposta na grande maioria das pessoas. As primeiras fases servem essencialmente para ver que não há efeitos secundários indesejáveis. Em português mais simples, para ver se a vacina funciona. E já vimos que em principio funciona em pequena escala, já é bom, porque, se não, nem sequer passava para a fase seguinte".

O que não é obrigatoriamente sinal de sucesso. "Na fase 3, além de muito mais gente, também vamos encontrar pessoas muito diferentes. Porque muitas das vezes, nas fases iniciais, as pessoas recrutadas são de certa forma selecionadas. É diferente aplicarmos depois a vacina a uma larga população com diferentes idades, diferentes condições", esclarece o médico que lembra outra questão essencial e que nos deve deixar cautelosos.

"Os anticorpos apareceram, mas quanto tempo vão durar?", pergunta Paulo Paixão. Uma pergunta de retórica, já que é impossível saber para já. "É outra questão à qual temos de dar tempo. Se aparecem anticorpos, mas se eles duram dois ou três meses… esperançosamente não vai ser isso que vai acontecer, mas tem que ser testado. Tudo isto é um bom sinal, mas temos de dar mais algum tempo para perceber se eles [os anticorpos] persistem e nos conseguem proteger durante mais algum tempo", lembra.

Os riscos

Paulo Paixão assume que, num cenário de pandemia como aquele que enfrentamos, "alguns riscos terão de ser tomados" na hora de acelerar um processo que poderia durar anos. Mas criar uma vacina de forma demasiado rápida e que depois não apresente efeitos quando inoculada na população "seria desastroso".

"Em outras vacinas o processo não foi este, mas com toda esta emergência, com tanta gente a querer colaborar, com tanta investigação e investimento, pode ser que seja mais fácil", frisa o clínico.

Mas será possível até ao final de 2020 termos uma vacina disponível? "O nosso Donald Trump fala do final do ano, mas deve ser a única pessoa no Mundo que acha isso realizável. Pelo histórico, nunca acreditei muito. Antes de janeiro ou fevereiro parece-me completamente impossível, mas vamos continuar a contar com a história do horizonte temporal de um ano como possível", diz, sublinhando também que é necessário estarmos atentos ao aproveitamento político que estas notícias podem suscitar.

Os resultados preliminares da vacina da Moderna surgem quando o presidente dos Estados Unidos insiste na ideia de que haverá uma vacina até ao final do ano e dias depois de se saber que Moncef Slaoui, antigo membro da administração da Moderna, foi escolhido para liderar a Operação Warp Speed, programa do governo norte-americano que visa acelerar o processo de investigação e aprovação de uma vacina para a covid-19 e que promete resultados precisamente para finais de 2020.

"Estou de pé atrás, mas pode ser que seja apenas um preconceito e nada mais. Vamos ver", diz Paulo Paixão.