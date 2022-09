Homem que trabalha em exploração de visons nos Países Baixos poderá ter sido infetado através do contacto com os animais

Um funcionário de uma exploração de visons nos Países Baixos pode ter sido contagiado com o novo coronavírus através do contacto com estes animais. Os visons, mamíferos carnívoros semelhantes à doninha, são criados para alimentar a indústria das peles. A informação é avançada esta quarta-feira pelo jornal espanhol “El País”, que cita estudos em curso na província holandesa de Brabante.

Segundo os cientistas, o cenário mais plausível neste caso é a transmissão de animal para humano, uma vez que a sequência do genoma do vírus de ambos é muito semelhante. O funcionário em questão encontrava-se saudável quando o surto foi confirmado e só adoeceu mais tarde, apresentando sintomas ligeiros e estando atualmente curado.

“Provavelmente, neste caso concreto, trata-se de contágio de animal para pessoa porque as sequências do genoma do vírus de ambos são quase idênticas”, afirmou Wim van der Poel, investigador da Universidade de Wageningen, citado pelo “El País”. “Para estarmos completamente seguros, teríamos de fazer o mesmo: sequenciar o código genético do vírus, com amostras extraídas de todas as pessoas que trabalham ou estão relacionadas com a exploração e que também tenham adoecido”, referiu ainda.

Possível adaptação do vírus ao novo hóspede

No entanto, o investigador acrescentou: “Creio que há poucas possibilidades de encontrar outro caso parecido com este. Noutros casos, o contágio mais provável foi de uma pessoa, já com sintomas, para o vison. Nos visons observaram-se mutações que parecem indicar a adaptação do vírus a este novo hóspede.”

A ministra holandesa da Agricultura, Carola Schouten, assegurou que os funcionários das explorações de visons usam equipamento de proteção e que as visitas estão proibidas. A equipa científica de Wageningen também detetou a presença do coronavírus em gatos das explorações, pelo que o Ministério alargou as análises a outras explorações, em particular de porcos. “Não há porcos infetados, mas queremos averiguar as formas de contágio entre animais e humanos”, sublinhou a governante.

Segundo a Federação de Criadores de Animais para Peles, há cerca de 140 explorações de visons nos Países Baixos, com sensivelmente 800 mil fêmeas férteis. A ministra garantiu que prefere “explorar por agora outras opções que não passem pelo sacrifício” daqueles animais. A Federação assegurou, por sua vez, que está “duplamente alerta” e que estão a ser recolhidas amostras em todas as explorações do país.