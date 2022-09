“Desconcertante”: autoridades europeias de saúde desvalorizaram risco associado ao novo coronavírus, escreve o “El País”

Quando faltavam apenas três dias para Itália descobrir que o SARS-CoV-2 se tinha propagado em silêncio pelo norte do país, o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) reuniu-se em Solna, na Suécia. O “El País” teve acesso à ata do encontro de dois dias, iniciado a 18 de fevereiro, e o que lá vem escrito é classificado esta terça-feira como “desconcertante”. A quase totalidade das 30 pessoas reunidas, que são referidas pelo jornal como “os guardiães da saúde pública europeia”, considerou que o novo coronavírus apresentava um risco “baixo”.

Apenas alguns dos presentes alertaram para a perigosidade do vírus e para a necessidade de adotar medidas para o combater. Os representantes da Áustria e da Eslováquia sublinharam o inconveniente de gerar medo entre a população, enquanto o espanhol Fernando Simón advertiu para o perigo de “estigmatizar” quem fosse submetido a testes de diagnóstico. Confrontado esta segunda-feira com aquela advertência, o diretor de emergências do Ministério espanhol da Saúde justificou-se, dizendo que se referia à necessidade de “controlar também a transmissão” do vírus e não apenas centrar o problema em poucas pessoas.

O continente europeu tinha diagnosticado até àquele dia 45 casos de infeção, todos eles importados ou resultado de contágios entre os contactos dos primeiros infetados. O ECDC estudara aqueles casos e concluíra que os contágios locais “parecem ser ligeiros”, além de escassos e localizáveis. Apesar disso, Mike Catchpole, chefe científico daquele centro, avisou que “o vírus se transmite muito bem”, como fora observado nos dois primeiros surtos registados na Europa, numa empresa alemã e numa estância de esqui nos Alpes franceses.

“As doenças não respeitam as fronteiras”

Ainda segundo a ata do encontro, o representante da Alemanha manifestou a sua preocupação com a estratégia de contenção seguida até àquela altura, sublinhando que “as doenças não respeitam as fronteiras” e propondo que se comece a falar em “recomendações”. Também o representante dinamarquês destacou a importância de “saber onde e quando procurar o vírus” e apontou a importância de se ser “proativo” e “estar preparado”, tendo em conta os contágios em países como o Japão e o Vietname.

No entanto, só a 25 de fevereiro, quatro dias depois das duas primeiras mortes em Itália, é que se flexibilizaram critérios, nota o “El País”. Depois de Japão, Vietname ou Singapura terem começado a reportar transmissões comunitárias do vírus, sugeriu-se que as pessoas vindas daqueles países também fossem submetidas a testes. Mesmo assim, o representante da Finlândia advertiu que tal procedimento podia revelar-se “insustentável”. “Isso levaria muitas pessoas a pedirem testes, a maioria dos quais daria negativo, mas a carga sobre o sistema de saúde seria enorme”, reforçou.

O jornal espanhol recorda que o ECDC é um organismo com poucas competências e cuja missão passa por contribuir com propostas de coordenação para que os países europeus protejam de uma forma mais eficiente a saúde das suas populações. A ata daquela reunião mostra, contudo, algumas das explicações para o desastre que se avizinhava, assim como a posição de certos países que anteciparam a gestão sanitária que viria a ser adotada, remata o “El País”.

A covid-19, a doença associada ao novo coronavírus, conta atualmente 4.836.329 casos confirmados de infeção, 319.213 mortos e 1.805.093 recuperados, de acordo com a Universidade Johns Hopkins.