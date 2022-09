Covid-19. Conheça os perigos que teremos de enfrentar por causa do impacto da pandemia no (já frágil) equilíbrio mundial

Primeiro respire e, depois, comece a ler o que, muito provavelmente, nos reserva a crise gerada pela pandemia de covid-19. Recessão prolongada, perda de emprego, protecionismo, outro surto de doença infecciosa, desemprego estrutural elevado, falências, enfraquecimento das estruturas fiscais das principais economias, aumento da desigualdade, incapacidade de recuperação por parte de alguns sectores de atividade, retrocesso no combate às alterações climáticas, perturbação nas cadeias de abastecimento, pressão constante sobre os sistemas de saúde, degradação da condição mental das pessoas, ataques cibernéticos, fraude e roubo de dados, colapso das infraestruturas de tecnologias de informação, disrupções geopolíticas e restrições mais rígidas à circulação de pessoas e mercadorias.

A lista, longa e capaz de acelerar o coração, diz respeito aos riscos – alguns são velhos conhecidos, mas serão ampliados, e há desafios novos – que o mundo e as empresas terão de enfrentar nos próximos 18 meses e decorre do estudo do World Economic Forum (WEF) ‘Covid-19 Risks Outlook: A Preliminary Mapping and Its Implications’, divulgado esta terça-feira e que conta com o apoio da consultora Marsh e da seguradora Zurich. O objetivo foi traçar uma imagem preliminar dos principais perigos associados ao surto do novo coronavírus, bem como aferir quais são as principais preocupações dos empresários com a pandemia. Este trabalho do WEF terá futuros capítulos, revela a organização no relatório.

Há que salientar que o WEF não pretende vaticinar o futuro. Pelo contrário, a organização quer contribuir para o debate em torno das medidas que devem ser tomadas perante o impacto avassalador da covid-19 na atividade global. O relatório alerta que o mundo não está preparado para um efeito em cadeia de riscos ambientais, sociais e tecnológicos de grande alcance (uma maior dependência e uso das tecnologias aguça o apetite dos piratas informáticos, por exemplo, a que se somam problemas relacionados com a privacidade e o aumento de desigualdades), mas sinaliza que estas consequências podem ser mitigadas caso os líderes mundiais, empresas e responsáveis políticos atuem de forma concertada perante a pandemia.

Uma “oportunidade única para se construir um mundo melhor”

“Os resultados desta pesquisa e das análises que lhe estão associadas, não pretendem ser uma previsão. Pelo contrário, são um alerta para a necessidade de se atuar no sentido de se obter a nova normalidade que se deseja e não aquela que irá emergir caso estes riscos não tenham uma resposta adequada”, frisa o documento do WEF, onde se lê também que esta crise é “uma oportunidade única para se construir um mundo melhor”. A recuperação das economias deve incluir medidas para uma maior igualdade social e sustentabilidade, sublinha o WEF. E isso, até, pode gerar uma nova era de prosperidade.

Para o WEF há potencial para um novo ciclo de inovação, crescimento e de colocar a tecnologia ao serviço dos objetivos de melhoria das condições sociais e ambientais. Com este estudo, a organização pretende, atempadamente, chamar a atenção dos governos e dos empresários para estas questões no momento em que estão a ser desenhadas as medidas de desconfinamento. “A colaboração entre os sectores público e privado ajudaram a resolver alguns dos desafios mais urgentes associados à pandemia, o que abre a porta para acelerar este tipo de abordagem no futuro”, sublinha o WEF.

No âmbito deste trabalho foram ouvidos cerca de 350 especialistas da área do risco, espalhados pelo mundo, que integram a comunidade que auxilia o WEF (onde se incluem profissionais que estão no sector empresarial, governos, sociedade civil e também na academia), bem como a rede de colaboradores da Marsh e a Zurich. Os inquéritos, conduzidos entre os dias 1 e 13 de abril, também espelham a opinião de gestores de risco portugueses que integram a amostra, avançaram ao Expresso as empresas parceiras do WEF. “Tal como já acontece no ‘Global Risks Report’, Portugal é um dos países representados neste estudo, incluído nos 33% de gestores de risco do continente europeu”, esclarece Fernando Chaves, especialista de risco da Marsh Portugal.

Receios económicos dominam

Resumidamente as conclusões principais dão conta que dois terços dos inquiridos (68,6%) identificam a ‘recessão global prolongada’ como a grande preocupação para as empresas. E mais de metade aponta no sentido de uma catadupa de falências (desde grandes empresas a PME), assim como para uma onda de concentrações em diferentes sectores económicos, bem como a incapacidade de algumas indústrias e atividades conseguirem recuperar. Igualmente no topo das maiores dores de cabeça estão níveis elevados de desemprego estrutural (sobretudo entre os mais jovens), maiores restrições na circulação de pessoas e bens, as maiores economias passarem a ter estruturas fiscais enfraquecidas (perfilam-se vários anos de orçamentos de austeridade para fazer face à pesada e crescente dívida pública), bem como a interrupções nas cadeias globais de fornecimento.

“Se há cerca de seis meses, muitos dos gestores de risco inquiridos para este estudo, respondiam também (no âmbito do ‘Global Risks Report’ divulgado pelo World Economic Forum) que os cinco riscos que mais poderiam agravar-se em 2020 passavam por confrontações económicas, polarização das políticas domésticas, ondas de calor extremo, destruição dos ecossistemas naturais e ataques cibernéticos, volvidos seis meses os receios são, hoje, basicamente económicos”, resume Fernando Chaves.

“Pelo menos no próximo ano e meio, teremos de combater um cenário muito adverso”, refere o quadro da Marsh Portugal, já que o panorama que se perfila no horizonte, a curto prazo, está “recheado de falências, desemprego estrutural, recessão – nomeadamente das grandes economias – colapso de algumas indústrias, aumento da frequência de ataques cibernéticos e protecionismo comercial”. O especialista faz notar que estes desafios podem “adiar medidas de longo prazo, nomeadamente as de caráter ambiental e social, já por si bastante fragilizadas”.

Alterações climáticas podem deixar de ser uma prioridade

Aliás, de acordo com o relatório apesar da “dominância das preocupações económicas ser antecipada”, há que ter em conta que estes riscos têm implicações bastante abrangentes em termos ambientais, sociais e tecnológicos. No que toca às alterações climáticas, 18% dos inquiridos considera que o desinvestimento nesta área é o risco ambiental com maior probabilidade de acontecer, enquanto para 16% este panorama futuro é a sua maior preocupação.

A este respeito Edgar Lopes, responsável pelo departamento de risco da Zurich Portugal, menciona que estão em causa “os anos de progresso nas áreas de adaptação e mitigação das alterações climáticas que podem ser perdidos se a retoma económica não for mais verde, circular e inclusiva”. Caso isso não aconteça, abre-se a porta para “um ciclo vicioso de degradação ambiental contínua, perda de biodiversidade e outros surtos de doenças infecciosas zoonoses [transmitidas pelos animais para o homem], como é o caso do novo coronavírus”, alerta o especialista da Zurich Portugal. Sermos ‘apanhados’ por outra pandemia é uma conclusões do estudo.

E há que ter em conta que estes fenómenos e os consequentes planos de confinamento “podem ter efeitos duradouros sobre as pessoas e as sociedades. Além das consequências económicas diretas, é muito provável que o elevado desemprego venha a agravar a desigualdade e a prejudicar a saúde mental e a coesão social. O bem-estar individual e social será também, provavelmente, afetado por uma automação acelerada da força de trabalho”, acrescenta Edgar Lopes.

Esta crise precisa de remédios novos

Na opinião de Fernando Chaves, “nunca os líderes nacionais foram tão chamados a assumir posições de consenso mundial ou regional” e o caminho deve ser o de fornecer à economia mundial “medicinas próprias” porque “os problemas desta crise não têm precedentes na história recente e não podem ser combatidos com os remédios das anteriores”. Sobretudo tendo em conta que não está “afastada a possibilidade de aparecimento de novas ondas ou outros surtos epidémicos”.

Sobre as medidas que devem ser postas em marcha para minimizar os impactos da pandemia, Edgar Lopes elenca várias ‘pistas’ que decorrem da análise do estudo do WEF. Em primeiro lugar vem a necessidade de um “pensamento sistémico e de longo prazo”, duas características “fundamentais na mentalidade das empresas e governos”. “Sem percebermos que os riscos estão interligados e vão cá estar por muitos anos, não conseguimos fazer o que se espera de nós: proteger as gerações vindouras, deixando-lhes um mundo equilibrado e saudável para viver”, afirma o responsável da Zurich Portugal.

Além disso, sugere “incorporar políticas verdes, circulares e inclusivas em pacotes de estímulo à retoma económica, nos projetos público-privados, nas reformas financeiras e nas eventuais novas regulamentações”, como forma de ultrapassar “os atuais modelos de subsídios desatualizados, facilitar a transição para as energias renováveis, melhorar a intermodalidade dos transportes públicos, reduzir a agricultura intensiva, restaurar a biodiversidade e, assim, diminuir as emissões de carbono e atingir as metas do Acordo de Paris”.

Não menos importante é investir em áreas “completamente estruturais” que vieram à superfície durante a pandemia: sistemas de saúde, infraestruturas digitais, proteção dos dados pessoais de ciberataques e políticas do mercado de trabalho.