Costa incentiva emigrantes em França a regressarem no verão - não terão de fazer quarentena depois

Os emigrantes que vierem a Portugal e voltarem a França depois das férias não vão precisar de ficar em quarentena. A garantia foi dada pelo presidente francês, Emmanuel Macron, a António Costa e mereceu um tweet de agradecimento do primeiro-ministro.

No Twitter, Costa anunciou a decisão: “Nenhuma medida de quarentena será aplicada aos nossos concidadãos que se apresentem na fronteira terrestre com Espanha de regresso a casa”. O gesto, defendeu, mostra a “amizade e o profundo reconhecimento” pela “diáspora portuguesa” do presidente francês.

Por isso, e ao contrário do que aconteceu nas férias da Páscoa - que coincidiram com o pico da pandemia em Portugal e que levaram a que o primeiro-ministro pedisse aos emigrantes portugueses que desta vez não viessem a casa -, Costa deixou claro que a comunidade portuguesa será “esperada no verão” em Portugal, “comme d’habitude”.

O dia já tinha, de resto, começado em harmonia no que toca às relações entre Portugal e França: de manhã Costa revelou estar confiante na ideia que alemães e franceses apresentaram para a resposta europeia à crise - um fundo de recuperação na ordem dos 500 mil milhões, que não viria tornar mais pesada a dívida dos países - e elogiou a “excelente proposta” de Macron e Merkel.

Já esta segunda-feira a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, tinha aberto a porta à hipótese de os emigrantes poderem voltar a Portugal para passar as férias de verão. “Nenhum português que tenha querido regressar deixou de o poder fazer”, defendeu, pelo menos no que toca a quem tentou fazê-lo por via terrestre, uma vez que as viagens aéreas continuam a estar muito condicionadas. No entanto, o conselho mudou: desta vez, e numa altura em que o Governo já incentiva os portugueses a voltarem à normalidade possível, a palavra para os emigrantes é para que regressem e passem férias em solo português.