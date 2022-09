Trump está a tomar fármaco contra a malária para (diz o próprio) se prevenir da covid-19

Foi o próprio Presidente dos Estados Unidos que o revelou. Donald Trump disse esta segunda-feira estar a tomar hidroxicloroquina - fármaco utilizado na prevenção e tratamento de malária - e cuja aplicação em doentes com covid-19 não é consensual.

Até ao momento nenhum estudo demonstrou eventuais efeitos benéficos em pessoas infetadas com o novo vírus. A recomendação das entidades reguladoras é para que não seja tomado fora de contexto hospitalar ou ensaio clínico.

Trump estará a tomá-lo como um profilático, o que contraria as indicações oficiais da entidade reguladora do país, a FDA, no que a este medicamento diz respeito. O Presidente dos Estados Unidos diz que perguntou ao médico da Casa Branca se o podia tomar e este ter-lhe-á respondido "bem... se quiser".

A FDA contempla o consumo deste fármaco no âmbito da chamada “autorização de uso de emergência” mas em contexto muito específico. O fosfato de cloroquina e o sulfato de hidroxicloroquina distribuídos aos diferentes Estados podem ser utilizados por prestadores de serviços de saúde licenciados para tratamento de adultos e adolescentes hospitalizados com covid-19 e que pesem mais de 50 kg, lembra o "The Guardian".