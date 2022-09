Se as escolas continuarem fechadas no Reino Unido, as desigualdades entre alunos vão ser maiores

No final deste mês, as crianças criadas em famílias mais abastadas vão ter o equivalente a mais uma semana e meia de aprendizagem do que as crianças que fazem parte de agregados de classes socioeconómicas mais baixas. A conclusão é do Instituto de Estudos Fiscais britânico, que analisou dados de quatro mil famílias, e que alerta para o aumento das desigualdades entre crianças.

Ainda sem data fixada para o regresso às aulas no Reino Unido, estes resultados, citados pelo jornal britânico “The Guardian”, dão conta que é muito provável que, caso as escolas permaneçam fechadas, as desigualdades entre alunos continuem a aumentar. O Governo tem mostrado vontade de que as escolas reabram a 1 de junho, enquanto a oposição e os sindicatos têm apelado a que sejam divulgados estudos relativos às consequências de uma eventual abertura.

Esta diferença entre alunos, pode ler-se ainda nas conclusões do Instituto de Estudos Fiscais, está no facto de as crianças de famílias de classes socioeconómicas mais altas terem mais facilmente acesso a computadores, internet e, em alguns casos, acompanhamento de professores privados ou de familiares que podem seguir os seus estudos com maior proximidade.

“É muito provável que estas diferenças venham a revelar mais desigualdades nos resultados dos testes”, explica Lucy Kraftman, uma investigadoras responsável pela análise e economista. As crianças de classes mais altas passam por dia, em média, mais 30% do tempo em “atividades educacionais”. Entre os alunos das escolas primárias e secundárias, 20% das crianças de origens mais abastadas passam em média 5,8 horas nestas atividades, comparativamente às 4,5 horas das crianças com menos posses.

Ainda assim, refere o Instituto de Estudos Fiscais, os pais parecem pouco entusiasmados com a ideia de que os filhos regressem às escolas. Apenas 39% dos encarregados de educação do ensino primário e 45% dos pais de alunos do secundário admitem que, se tivessem escolha, levavam os filhos à escola. E também neste caso a classe económica interfere nos resultados: os mais dispostos a deixarem os filhos nas escolas são as famílias com maiores rendimentos.

Numa altura em que o Reino Unido ainda planeia como regressar à normalidade, os números mais recentes da covid-19 no país, referentes a domingo, dão conta de 243.695 casos confirmados desde o começo da pandemia (3.534 nas últimas 24 horas) e 34.636 vítimas mortais (mais 170 nas últimas 24 horas).