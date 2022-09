Em Portugal não acontece mas a covid-19 está a matar lá fora mais homens do que mulheres - e uma enzima pode ajudar a explicar porquê

Foram dias polvorosos quando Olivier Veran, ministro da Saúde francês, resolveu desaconselhar em março que se tomasse ibuprofeno. Disse que “podia ser um fator que piorasse a infeção” pelo SARS-CoV-2, que o primeiro ataque a sintomas ligeiros deveria estar munido de outros fármacos, que antes se recorresse ao paracetamol.

A afirmação do ministro resultou numa outra da Organização Mundial da Saúde (OMS): inicialmente disse o mesmo mas, pouco depois, acabou a desdizê-lo, clarificando que “não desaconselha a toma de ibuprofeno”. As dúvidas em torno do seu uso eram várias e poucas certezas havia para contrabalançar tantas especulações, entre as quais uma suposta relação com a enzima conversora da angiotensina.

Abreviada nas siglas ECA2, a enzima integra o sistema renina-angiotensina, responsável por controlar os níveis de pressão arterial no corpo humano. Está presente em células no coração, nos rins ou nos intestinos e tem também propriedades anti-inflamatórias. E as certezas vendidas pelo ministro da Saúde francês assentavam sobretudo nesta premissa: o ibuprofeno, um medicamento anti-inflamatório, iria aumentar os níveis da ECA2, o que seria teoricamente um problema, dado que esta enzima (descobrir-se-ia) serve de recetor para o novo coronavírus nas células humanas - é uma das portas de entrada. Ora, indo pela dedução e raciocínio lógico, mas não necessariamente comprovado cientificamente, um maior número da ECA2 daria mais hipóteses ao SARS-CoV-2 de infetar células.

Mas a ciência ainda não validou este suposto papel do ibuprofeno, a OMS não alterou a sua recomendação e, até prova em contrário, o ministro da Saúde francês não tinha razão - mas viríamos a saber mais sobre a tal enzima conversora da angiotensina.

A 10 de maio, um estudo publicado no “European Heart Journal”, da Universidade da Oxford, mostrou que os homens têm uma maior concentração de níveis de ECA2 no sangue do que as mulheres. Dedutivamente, a descoberta poderia ser uma das explicações para a covid-19 já ter provocado a morte a mais pessoas do sexo masculino.

O mais recente relatório semanal da OMS, relativo ao período entre 4 e 10 de maio, deu conta de que 59% das mortes registadas na Europa atingiram homens, mesmo que em Portugal isso não aconteça: o boletim desta segunda-feira da Direção-Geral da Saúde (DGS) refere que existem 17.095 casos confirmados em mulheres e 12.114 em homens, mantendo-se uma maior prevalência no sexo feminino também no número de mortes (633 contra 598).

O facto de os homens terem níveis mais elevados da enzima ECA2, uma das melhores amigas do novo coronavírus nas células humanas, é a única explicação para este tendência global?

Não, é apenas uma de várias possíveis.

Outra pode estar na sequência genética que dá às mulheres mais um cromossoma X. “Os genes da ECA2 e de algum outro componente do eixo anti-inflamatório expressam-se no cromossoma X e, como as mulheres têm dois, possuem uma maior expressão desses componentes benéficos”, explicou José Luís Labandeira, professor de Anatomia Humana da Universidade de Santiago de Compostela, ao “El País”.

Os cientistas creem que o cromossoma X aloja a maioria dos genes responsáveis pelo sistema imunitário, e, tendo as mulheres dois, isso poderá ser uma vantagem, como tentou descrever o cientista Sharon Moalem no “News York Times”: “Cada célula usa predominantemente um cromossoma X à frente do outro - portanto, se um cromossoma tem genes que são melhores a reconhecerem vírus como SARS-CoV-2, essas células vão focar-se nessa tarefa, enquanto outras células imunes, usando o outro cromossoma X, podem dedicar-se, por exemplo, a matar as células infetadas com o vírus, tornando a luta mais eficiente”.

A ECA2 existe em maior número no sangue dos homens, mas os seus genes anti-inflamatórios expressar-se-ão mais e melhor nas mulheres, devido à sua composição genética e, possivelmente, também à maior presença de estrogénio.

A enzima, portanto, tanto pode ser uma proteína que ajuda à entrada do coronavírus nas células como, ao ter essas propriedades anti-inflamatórias, pode igualmente ajudar o corpo a combater uma pneumonia, que é uma infeção respiratória da qual podem padecer os doentes por covid-19, numa fase mais avançada. Ou de outras - existem vários fármacos inibidores de ECA2 que são receitados a doentes com insuficiência cardíaca, diabetes ou problemas de rins.

Em Espanha, por exemplo, o Instituto de Biomedicina está a tentar criar variantes artificiais da ECA2 para que o SARS-CoV-2 se una a células que tenham essa proteína e seja fixado por elas, sem infetar as demais. “Queremos fabricar um super-recetor que tenha uma afinidade aumentada pelo vírus”, resumiu Vicente Rubio, um dos investigadores do projeto, também ao “El País”.

A variação de níveis da enzima ECA2 no sangue afeta a forma como a presença do novo coronavírus evolui no corpo humano. Mas, até lá chegar, há vários outros fatores que podem influenciar os porquês de haver mais mortes causadas por covid-19 no sexo masculino.

Nos EUA, por exemplo, vários estudos indicam que os homem tentem a lavar menos vezes as mãos e a procurar ajuda médica mais tarde do que as mulheres; na Coreia do Sul, dados da OCDE indicam que 41% dos homens fumam contra apenas 6% das mulheres (a maior diferença entre os países da entidade) e o tabagismo está associado a maior probabilidade de contrair doenças pulmonares.