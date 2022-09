Desculpa, Valentina! Talvez um dia entendam que uma coisa é ser progenitor e outra coisa é ser pai

Maio ficou terrivelmente marcado pela morte de uma menina de nove anos chamada Valentina, alegadamente às mãos do seu progenitor e da sua madrasta. Infelizmente, a inquietante realidade da violência em contexto familiar já me fez recorrer a estas crónicas para, enquanto tentativa de mitigar uma revolta e tristeza coletiva intensa, suscitar, na medida do possível, uma reflexão séria que contribua para uma mudança de práticas, mas também homenagear quem partiu cedo demais, sem que lhe fosse concedida a oportunidade de crescer, restando na memória de um país a fotografia de uma menina sorridente.

Desde a comunicação do desaparecimento, no dia 07 de Maio de 2020, pelo progenitor à Guarda Nacional Republicana, que dezenas de populares foram para o terreno realizar buscas intensas, juntamente com os bombeiros e autoridade local, na tentativa de encontrar a Valentina. Avançaram algumas notícias que, aquando do primeiro contacto do progenitor com as autoridades, este terá informado de que não era a primeira vez que a criança saía de casa. Três dias depois do desaparecimento da criança, o progenitor terá confessado à Polícia Judiciária que Valentina estava morta e onde havia escondido o corpo.

Na casa encontravam-se mais três crianças, também todas elas vítimas, nomeadamente de 7 meses, 4 anos e de 12 anos, esta última alegadamente obrigada a mentir às autoridades, mas, entretanto, e muito bem, já ouvida para declarações para memória futura. As informações que foram noticiadas, com mais ou menos pudor, relativamente à autópsia remetem para um homicídio torpe com sinais extremos de violência e uma clara desproporcionalidade de força, a que se seguiu a ocultação do cadáver. Após essas agressões, Valentina terá estado deitada no sofá aos olhos de todos, inclusive, da criança de 12 anos que tentou chamá-la para brincar.

Aprofundar este caso mostra que tivemos a Valentina nas mãos e a deixámos escorregar pelos dedos até a uma fria mesa de autópsias. Com base na comunicação social, ao início da tarde de 8 de abril de 2019, agentes da Polícia de Segurança Pública de Peniche terão encontrado Valentina a deambular sozinha pela rua, em pijama e pantufas. Alegadamente, fugiu por saudades da mãe. Daqui resultou uma sinalização à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Peniche, a qual tendo em conta os factos sinalizados e a informação recolhida à data, entendeu que não havia situação que justificasse necessidade de aplicação de medida de promoção e proteção, razão pela qual arquivou o processo um mês depois, em Maio de 2019.

Aqui chegados, questione-se, em nome da Valentina e de tantas outras crianças cujos maus-tratos têm que ser evitados, que informação foi, então, recolhida à data? Junto de quem? Que diligências foram realizadas? Que elementos de primeira linha, como escola, centro de saúde, vizinhos, familiares, foram contactados? Que documentos foram consultados? Que despiste foi feito sobre as condutas dos progenitores, inclusive consumos? Teve-se em conta que os maus-tratos infantis não abarcam apenas aquilo que se faz, mas também aquilo que não se faz, isto é, por omissão, por negligência? Ou seja, a questão que se impõe não é se seria possível a CPCJ ter elementos para prever o desfecho do caso, mas sim, se esgotou todos os passos possíveis na recolha de elementos com vista a uma decisão fundamentada.

A já referida fuga aliada à ausência de relação parental até aos 8 anos e a uma certidão de nascimento em que consta pai incógnito, por alegada recusa do progenitor em perfilhar a criança e só a reconhecer por determinação de decisão judicial, após exame de investigação biológica de paternidade, não deveria ser, por si só, uma bandeira vermelha? Ainda assim, avançaram as notícias que não obstante o progenitor só ter perfilhado a criança por ordem do Tribunal, foi fixado, vai-se lá perceber porquê, um acordo de exercício das responsabilidades parentais, em que as questões de particular importância para a vida da criança eram exercidas por ambos os progenitores.

Pensou-se alguma vez que essa modalidade, apesar de dominante e em abstrato inquestionavelmente vantajosa para uma criança, poderia em algum momento ir contra o superior interesse desta criança? Quando se trabalha em matérias de infância e juventude, como em tantas outras, deve imperar a individualidade da criança e do seu sistema familiar, mesmo que isso envolva mais tempo e recursos a quem decide e às equipas que podem e devem ser ativadas.

Equacionou-se a hipótese de se optar por uma decisão provisória e delegar em equipas destinadas para o efeito a monitorização de como tudo ia evoluindo? Ou acreditou-se que a partir do momento em que existe um mero papel de um qualquer Tribunal a determinar quem é o progenitor, ou progenitora, brota nestes indivíduos um incomensurável e incondicional amor por aquela criança, que resulta imediatamente num conjunto de competências que são necessárias à nobre tarefa de cuidar, amar e educar. Uma parentalidade positiva e efetiva não se impõe por despacho legal, ou por advertências de quem veste toga. Perceba-se, de uma vez por todas, que uma coisa é a biologia que nos dota para ser progenitor, ou progenitora, e outra é o afeto que nos energiza a querer construir uma vinculação inabalável e a querer dar o melhor de nós para a criança que a biologia “apenas” nos permitiu gerar.

É também mencionado em peça informativa que, desde Maio de 2019, não existiu mais nenhuma sinalização na CPCJ de Peniche. Todavia, de acordo com a mesma reportagem, membros da comunidade escolar, que falaram à comunicação social, mas terão pedido anonimato, descreveram Valentina como uma menina reservada, algo triste, que nunca brincava com as demais crianças. Que criança não quer brincar, minhas senhoras e meus senhores? Diz-se em Psicologia que a criança que não brinca está doente. A ser verdade, por que foi este sinal desvalorizado e estas pessoas não manifestaram essa preocupação? Por que não foi este sinal comunicado à CPCJ? Foi feita alguma abordagem à encarregada de educação para perceber o que se passava no agregado familiar? Ou estamos tão focados em cumprir programas curriculares que nos esquecemos de cuidar das nossas crianças?

Depois, fruto de algumas notícias iniciais terem avançado, de forma errónea, que os progenitores de Valentina tinham em vigor um regime de residência alternada, surgiu nas redes sociais, onde muitos gostam de se arvorar em especialistas, uma celeuma em torno desse regime. Mais uma vez e como alerta o conhecimento científico, o extremismo não é bom conselheiro. Se por um lado, a residência alternada não pode ser diabolizada à boleia de um progenitor, ou progenitora, que comete um crime inqualificável, também não podemos cair no extremo de, cada vez que uma criança rejeita estar com o progenitor, ou progenitora, sacar uma medida de algibeira universal por se tratar de mais uma instrumentalização da criança, de desvalorizar sem perceber os motivos, dispensando-se a audição da criança e/ou simplesmente abdicar de uma intervenção e avaliação especializada para rapidamente rotular o caso com conceitos pseudocientíficos, ou cair em ideologias.

Com a seriedade que o tema da infância e parentalidade merece, o problema não está nas residências alternadas, mas nas aplicações indiscriminadas de residências alternadas, ou de outro qualquer regime que seja aplicado cegamente. Em suma, o regime que poderá ser uma solução para muitas famílias, não o é para muitas outras. A decisão tem de ser ajustada às circunstâncias e especificidades do caso concreto, com uma adequada ponderação da vontade da criança e as suas condicionantes, quer internas, quer em termos de sistema familiar. É, por isso, que deve ser incentivada a audição da criança, sendo aí fundamental o contributo dos psicólogos da justiça.

Quando se fala em superior interesse da criança, não deveria haver espaço para ideologias ou fações, mas sim perceber aquilo que a evidência científica mostra, perceber o que as análises retrospetivas nos ensinam e apontam para o futuro. Isto é particularmente importante porque, se nas CPCJs, nos Tribunais de Família e das Crianças não existem bolas de cristal, é fundamental que se trabalhe com suporte em conhecimento científico robusto e se procure apurar dados e informações, através de várias fontes (escola, familiares, vizinhos, centro de saúde, elementos documentais, entre outros), com a finalidade de honrar cabalmente o superior interesse da criança.

A trágica morte de Valentina deixa-nos duas opções. Ou, como Pilatos, lavamos as mãos e fingimos que está tudo bem, varrendo a realidade para debaixo do tapete. Ou, à semelhança do louvável trabalho que tem feito a Equipa de Análise Retrospetiva de Homicídios em Violência Doméstica, vamos pegar em tudo o que não correu bem, vamos analisar com rigor e sem medo de apontar o dedo e corrigir o que há para ser corrigido.

Não olhar para o sistema de promoção e proteção, não olhar para a justiça, é permitir que de tempos em tempos nos vamos chocando com notícias como estas, é permitir que de tempos em tempos surjam novas Valentinas, novas Laras. A Assembleia da República e os senhores e as senhoras deputadas têm que perceber que não basta fazer um minuto de silêncio, mas que é preciso atuar em prol daqueles que não têm voz, das vítimas, que urge chamar a ciência psicológica para a mesa das decisões. Não olhar para esta realidade é ignorar que:

- os diversos serviços que atuam na área da proteção de crianças e jovens não dispõem de recursos humanos e materiais suficientes, sendo que o número de processos supera, e muito, o número de profissionais, que tentam muitas vezes fazer o impossível, mas que, na verdade, são compostas por membros em regime de part-time;

- não existem psicólogos e assistentes sociais suficientes nos agrupamentos escolares e nos cuidados de saúde primários;

- a informação e a capacitação técnica dos profissionais é, não raras vezes, incipiente para a exigência da tarefa;

- o Ministério da Justiça continua a não perceber a real necessidade de dispor de peritos forenses, em particular de Psicologia, para dar resposta ao exponencial aumento de casos, sobretudo no âmbito de processos de Família e Menores;

- que as equipas multidisciplinares nem sempre estão devidamente capacitadas para avançar com uma resposta efetiva às solicitações dos Tribunais, devendo o seu papel ir além de se limitarem a resumir o posicionamento de cada um dos progenitores;

- apesar da escassez de recursos, a gestão das equipas nem sempre é a mais eficaz com famílias multiassistidas;

- o esgotamento em que os técnicos se encontram.

Ainda que existam circunstâncias de exceção, a título de exemplo e para que não subsistam dúvidas, em especialização avançada que coordeno sobre Proteção de Crianças e Jovens, tive recentemente um formando que integra uma CPCJ deste país, enquanto representante de uma determinada autarquia. Perguntei-lhe se a iniciativa da inscrição tinha sido sua, por reconhecer a necessidade de se especializar, ou se era preocupação da autarquia em que os seus técnicos estivessem habilitados para a função. A resposta foi “se eu tivesse à espera da autarquia, nunca aqui tinha chegado”.

É verdade que a família é um sistema dinâmico, em que os fatores quer de risco, quer de proteção, se podem ir alterando ao longo do tempo, mas este aspeto jamais pode ser apresentado como mera desculpa para não se esgotarem os recursos disponíveis, nem ignorar os princípios orientadores da intervenção da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, com destaque para a intervenção precoce, ou seja a intervenção deve ser efetuada logo que a situação de perigo seja conhecida.

Perante o exposto, não querer olhar para esta realidade é ter, no mínimo, algum conflito de interesses que impeça reconhecer as fragilidades de um sistema de promoção e proteção que já provou não ser tão efetivo, como poderia ser, se lhe atribuíssem um papel central e percebessem que as omissões de agora se pagam muito mais tarde. Valentina, que a responsabilidade da tua morte, não morra como tu: sozinha!