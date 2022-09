Descontos, resiliência e as contas ao ano que alguns dão como perdido: como foi a reabertura das lojas na baixa lisboeta

Após dois meses encerrado, o número 77 da Rua Garrett, em Lisboa, reabriu as portas ao público. A emblemática Paris em Lisboa, com roupa de lar e pronto-a-vestir, foi uma das muitas lojas com até 400 metros quadrados que reabriram esta segunda-feira. José Carlos Sousa Gomes dirige-a há 47 anos e mostra-se otimista. “Têm aparecido alguns clientes, como já se vê pelo movimento na rua”, começa por dizer, apesar de reconhecer que “ainda não é o movimento habitual”. Os cerca de 15 funcionários que trabalham na loja foram colocados em layoff e regressam agora ao ativo. “Ninguém vai recuperar. Praticamente todos os sectores vão ser afetados em termos de fluxo de negócio. É um ano que está muito comprometido”, conta ao Expresso. Mas “não é um ano perdido”, sublinha.

