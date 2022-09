Covid-19. São promissores os primeiros resultados da vacina a ser testada em humanos nos EUA

São, para já, sinais promissores. A primeira vacina contra o coronavírus a ser testada em humanos parece ser segura e capaz de estimular uma resposta do sistema imunitário contra o vírus, anunciou o fabricante, a Moderna, esta segunda-feira.

Estes primeiros resultados baseiam-se na análise das oito primeiras pessoas a receberem duas doses da vacina experimental desde março. Os voluntários - saudáveis com idades entre 18 e 55 anos - criaram anticorpos que foram testados em células infetadas no laboratório, verificando-se que foram capazes de impedir a replicação do vírus, explica o “The New York Times”.

Segundo o mesmo jornal, que cita a Moderna, a empresa norte-americana de biotecnologia que está a desenvolver a vacina, os níveis de anticorpos detetados corresponderam ou excederam os níveis encontrados no no sangue de pacientes já recuperados da covid-19.

Outro dado positivo: os efeitos secundários verificados foram ligeiros e muito semelhantes aos que ocorrem com a administração das vacinas tradicionais - febre, dores ligeiras e arrepios, todos sintomas passageiros.

Mas estes resultados não provam ainda que a vacina funcione. Serão precisos mais testes e mais longos para avaliar a sua real eficácia, sublinha a Moderna, que está a trabalhar em colaboração com o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas (o instituto liderado pelo epidemiologista Anthony Fauci).

O instituto, que lidera os ensaios clínicos, está também envolvido na investigação de outras vacinas experimentais contra o coronavírus.

Os testes vão continuar, visando agora duas outras faixas etárias – entre os 55 e os 70 anos; e para pessoas com 71 anos ou mais. A intenção é acelerar em relação aos planos iniciais, avançando o mais breve possível.

Se se confirmar a sua eficácia, a vacina pode ficar disponível para uso generalizado até ao final deste ano ou no início de 2021, adiantou o responsável médico da empresa.