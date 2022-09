Alemanha enfrenta recessão “severa”, mas já mostra ligeiros sinais de recuperação

A economia alemã vai sofrer uma contração económica “severa” no segundo trimestre do ano, apesar do alívio das medidas de confinamento e de paralisação da economia, conclui o banco central alemão num relatório mensal.

Depois da contração económica em abril, o Bundesbank detetou sinais de que “uma recuperação está em curso” na economia do país, noticia o “Financial Times”. Mas vários economistas alertam que esta recuperação será “tímida” e “hesitante” – e o próprio banco central alemão reconhece que “uma recuperação económica rápida é improvável”.

Na última semana de março e quando as medidas de confinamento entraram em vigor, o novo indicador em tempo real do Bundesbank caiu para -2,2, gerando uma queda de 1,9% na economia nos primeiros três meses do ano. Já em abril o indicador registou uma queda acentuada para 4,6% mas, ainda assim, uma recessão “menos profunda” do que aquela que muitos economistas esperavam (o Deutsche Bank, por exemplo, apontava para uma queda de 14% no trimestre).

Os primeiros três meses do ano ficaram marcados por atividade reduzida no sector dos serviços e na indústria. Mas este cenário foi compensado, em parte, por uma atividade “comparativamente robusta” no sector da construção da Alemanha, que conseguiu manter-se em funcionamento apesar do confinamento e da paralisação da economia.

“Existiram ainda impulsos positivos das atividades do Governo”, depois de o país ter anunciado um pacote fiscal de 1,8 biliões de euros para mitigar os efeitos da pandemia de covid-19. Ainda assim, reconhece o Bundesbank, a economia alemã “está muito longe daquilo que seria considerado normal”.

O consumo e sectores como o da restauração, viagens, cultura e têxtil, em particular, foram “especialmente afetados” pelas medidas tomadas para conter a propagação do novo coronavírus – e não se espera que recupere rapidamente, mesmo com o levantamento das restrições.

A estimativa preliminar do PIB da Alemanha, divulgada na sexta-feira, apontava para uma queda de 2,2% no primeiro trimestre, a maior queda em 11 anos mas, ainda assim, longe das quebras registadas por outros países da zona euro, como França, Espanha e Itália.

Apesar das medidas anunciadas para levantamento do confinamento, ainda há “um grande nível de incerteza acerca do desenvolvimento económico futuro”, considera o Bundesbank. Até que exista uma vacina ou medicamentos eficazes deverão manter-se as “restrições sociais” e, assim, parece improvável “uma recuperação económica rápida e forte”. A rapidez com que os consumidores e as empresas regressarem à normalidade será também um fator decisivo para evitar um impacto mais profundo.