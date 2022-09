A vacina, quando nascer, também será para todos? Membros da OMS querem acesso livre

A reunião anual da Assembleia Mundial da Saúde, o órgão deliberativo da Organização Mundial de Saúde (OMS), é talvez a mais importante, tensa e decisiva da história do organismo. Contra um cenário de acusações mútuas entre China e Estados Unidos, a OMS vê a sua reputação questionada por ter sido, por um lado, “demasiado branda” com a China e as suas táticas de ocultação de informação e, por outro, com os Estados Unidos e as suas exigências de ter prioridade na compra da vacina. A organização tenta reerguer-se para ocupar uma posição que é sua, a de maior autoridade mundial na área da saúde pública.

