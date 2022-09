99 mortes em Itália em 24 horas, o número mais baixo desde o início do confinamento

Nas últimas 24 horas morreram em Itália 99 pessoas. O país europeu mais fustigado pelo novo coronavírus onde as notícias chegaram a anunciar 919 mortos em apenas um dia registou o número mais baixo de vítimas desde 9 de março, o início do confinamento. Também os novos casos detetados estão a descer: apenas 451 foram registados nas últimas 24 horas, um número que não se mostrava tão baixo desde 2 de março, há dois meses e meio. Em regime hospitalar já se curaram mais de 127.000 pessoas.

É uma realidade que vai ficando longe daquela a que assistimos pelas televisões que visitaram os hospitais do norte do país, onde as camas não chegavam para os doentes com necessidade de cuidados intensivos, onde os médicos todos os dias tinham de escolher as pessoas que teriam de perder o seu direito à respiração assistida para que os ventiladores pudessem ser utilizados em alguém mais saudável.

São boas notícias que coincidem com a entrada da “fase dois” do desconfinamento em Itália, durante a qual a maioria do comércio tem permissão para reabrir e que mostram que o esforço compensou. Não há uma única vítima mortal a registar na Sicília, Calábria, Molise, Basilicata e na província de Trento. Além disso não há novos casos na Sardenha, Úmbria, Basilicata e Calábria. Ainda mais: em 10 das 20 regiões, as novas infeções estão abaixo da dezena e em 16 as mortes estão abaixo desse mesmo número.

Os dados do novo boletim de Proteção Civil mostram que também houve um declínio no número de pessoas nos cuidados intensivos: são neste momento 749 pessoas, 13 menos que no domingo. Cerca de 10.000 pessoas ainda estão hospitalizadas com sintomas, 104 menos que no domingo.

O especialista em saúde pública que coordena o Observatório da Saúde, na Universidade Católica de Roma, apresentou dia 15 de maio as projeções para o número provável de novos casos em todas as regiões e batem certo com os números apresentados esta segunda-feira (zero casos nas regiões acima identificadas). Mas na Lombardia, onde nas últimas 24 horas se registaram 24 mortos, o número mais baixo desde 29 de fevereiro, só deixarão de se registar novos casos em agosto. “Estas estimativas são feitas com base na manutenção da mobilidade social em níveis extremamente baixos. Será necessário, portanto, revisitá-las à luz do último decreto que aprova medidas para a mitigação substancial dessas limitações”, disse o especialista citado pelo “Il Sole 24 ore”.