€500 mil milhões sob o princípio da solidariedade: como Merkel e Macron apresentaram um plano de relançamento da Europa

A França e a Alemanha propuseram um plano de recuperação para a Europa no valor de 500 mil milhões de euros, verba destinada a fazer face ao impacto económico provocado pelo novo coronavírus e direcionada "aos países que mais sofreram", como frisou a chanceler Angela Merkel.

Os empréstimos serão reembolsados não ​​pelos beneficiários mas por todos os Estados-Membros, segundo o princípio da solidariedade.

Na conferência de imprensa conjunta dada pelos líderes dos dois países, para apresentarem o plano, Emmanuel Macron defendeu a saúde como prioridade: "O nosso desejo é dotar a Europa de competências muito concretas no campo da saúde. Com reservas comuns de máscaras e testes, capacidade para compra conjunta e coordenada de medicamentos e vacinas, planos partilhados de prevenção de epidemias".

Segundo Macron, não serão considerados apenas os sectores tecnológicos. A verba "ajudará a combater o desemprego nas regiões mais vulneráveis", sublinhou.

No comunicado anteriormente lançado podia ler-se que "a Alemanha e a França apoiam a criação de um fundo ambicioso, temporário e direcionado" como parte do próximo orçamento da UE de "500 mil milhões de euros".

O plano franco-alemão não foi ainda validado pelos 27 países da União Europeia. Foi no entanto saudado pela presidente da Comissão Europeia.

Ursula von der Leyen elogiou a "proposta construtiva" da Alemanha e França para o fundo de recuperação europeu, notando que a sua proposta vai no mesmo sentido.

"Congratulo-me com a proposta construtiva apresentada pela França e pela Alemanha. Reconhece o alcance e a dimensão do desafio económico que a Europa enfrenta, colocando, com razão, a tónica na necessidade de trabalhar numa solução com o orçamento europeu no seu cerne", refere a líder do executivo comunitário em comunicado.