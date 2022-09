Verão ao ar livre: 123 esplanadas do Porto já estão autorizadas a crescer

Ao final da primeira semana da aplicação do regime especial para a ocupação do espaço público com esplanada, o município do Porto já viabilizou o aumento da área a 123 esplanadas. Destes pedidos resultou um acréscimo global de 810 metros quadrados face às anteriores licenças, o que significa que o aumento autorizado mais do que duplicou: 60%, avança a autarquia liderada por Rui Moreira.

A procura de alargamento da zona de esplanadas foi sentida, sobretudo, na Baixa e no Centro Histórico, tendo dado entrada no Gabinete do Munícipe, na semana passada, tendo já sido autorizados 123 pedidos de estabelecimentos de restauração. Em comunicado, a autarquia refere que até agora as esplanadas da cidade ocupavam 1.360 metros quadrados de espaço público, sendo neste período, flexível e transitório, de 2.170 metros quadrados.

“A imediata e expressiva adesão dos empresários do setor da restauração e bebidas, e dos empreendimentos turísticos à medida do município, anunciada há precisamente uma semana, é reveladora da sua pertinência. A partir de amanhã, segunda-feira, cafés, restaurantes, pastelarias, entre outros estabelecimentos similares, estão autorizados a abrir portas e a servir clientes no interior dos espaços, mas o facto de a lotação máxima permitida no interior dos espaços ser de 50% cria constrangimentos à viabilidade do negócio”, adianta o município portuense.

Com este regime especial, a Câmara do Porto criou uma solução para compensar as restrições que os estabelecimentos têm de obrigatoriamente respeitar no interior dos espaços, possibilitando o aumento da área de esplanada no espaço exterior envolvente, mediante o cumprimento de determinadas regras. O município estima ainda que a autorização de ampliação de espaços 'outdoor' continue a subir nas próximas semanas. A taxa de ampliação ronda os 60% de isenção.

Neste novo regime, há três grandes medidas a destacar, informa o vereador do Urbanismo, Pedro Baganha. “Em primeiro lugar, o aumento das áreas permitidas para instalação de esplanadas, com novas possibilidades de extensão, assentes em critérios detalhados quanto a dimensões e implantação, devem respeitar as medidas de orientação e normativas para o setor de restauração emitidas pelas autoridades de saúde e trabalho. Este aumento da área disponível tanto é válido para as esplanadas existentes como para novas esplanadas que vierem a ser licenciadas”, sublinha Pedro Baganha.

O vereador frisa que o regime transitório para o sector irá vigorar até ao final do ano, admitindo a Câmara do Porto como possível em alguns casos, mediante a aferição das condições de circulação e de segurança, a ocupação de lugares de estacionamento com estrados para esplanadas. Esta possibilidade apenas é equacionada nos estabelecimentos onde não haja hipótese evidente das esplanadas serem instaladas noutros locais.

O município passou ainda a autorizar a instalação de esplanadas em praças, largos e pracetas onde esta ocupação não era permitida, para o uso de estabelecimentos ou de empreendimentos turísticos localizados nas proximidades, ainda que não espacialmente contíguos. “Significa que entre os estabelecimentos e as esplanadas pode existir um canal de circulação rodoviária, mas apenas de um sentido”, alerta a autarquia. Nestes casos, a área da esplanada, pode corresponder, no máximo, a metade da área do estabelecimento reservada aos clientes.

Lisboa, Braga, Cascais, Mafra e várias cidades algarvias decidiram também aumentar a área de esplanadas para compensar as restrições 'indoor' e previsível diminuição de receitas dos donos de restaurantes, cafés e bares.