Porto e Norte: museus reabrem a dois tempos. Todos com novos modos de usufruto

O Dia Internacional dos Museus, que se comemora esta segunda-feira, dia que coincide com a esperada reabertura da maioria dos museus e monumentos do país.

Para assinalar a data e o simbolismo da ocasião, a Direção Regional de Cultura do Norte decidiu que todas as entradas serão gratuitas, “um mimo aos visitantes”, após os meses de confinamento, referiu ao Expresso António Ponte, diretor da entidade regional. Entre os museus abertos a partir de amanhã estão os Abade de Baçal, em Bragança, Museu de Alberto Sampaio e Paço dos Duques, em Guimarães, Museu da Terra de Miranda, em Miranda do Douro, Museu D. Diogo de Sousa e Museu dos Biscainhos, em Braga, e Museu de Lamego.

“Apesar das restrições de circulação, do uso obrigatório de máscaras e limitação do número de visitantes, a abertura dos espaços culturais é uma boa notícia”, diz António Ponte, convicto que que os visitantes irão usufruir “com igual prazer” as exposições e espólios museológicos, mesmo com novas cautelas de segurança. Para evitar o cruzamento de quem chega e quem parte, foram criados circuitos distintos, não haverá folhas de sala, nem audio-guias, sendo disponibilizada a informação em ecrã, à entrada dos museus, ou atrás de aplicações para telemóveis.

Além de nova sinalética, o distanciamento linear entre visitantes é no mínimo de dois metros e a ocupação das salas de 20 m2 por pessoa. O primeiro visitante de cada museu será presenteado com uma oferta que se traduz num gesto simbólico de boas-vindas.

O Dia Internacional dos Museus foi criado, em 1977, pelo ICOM - Conselho Internacional de Museus, no sentido de contribuir, junto da sociedade, para uma reflexão sobre o papel dos Museus no seu desenvolvimento. Em 2020, com o objetivo de promover a diversidade e a inclusão nas instituições culturais, o ICOM apresenta o tema "Museus para a Igualdade: Diversidade e Inclusão".

Serralves reabre, equipamentos municipais desconfinam a 1 de junho

O Museu de Arte Contemporânea e Parque da Fundação de Serralves, no Porto, também regressam à vida, pelas 10h, desta segunda-feira, com um vasto programa que preencherá todo o dia. Às 18h, será oficialmente inaugurada a exposição "Lourdes Castro: A Vida é como ela é!". A Casa de Serralves e a Casa do Cinema Manoel de Oliveira estão preparados para receber com segurança os visitantes.

Entre as exposições a visitar, encontra-se "O Grito da Imaginação", onde Paula Rego convida quem chega a entrar no seu universo, mostra que revela u conjunto de trabalhos realizados pela artista entre 1975 e 2004. Na Casa do Cinema, estará patente ao público o espólio de Manoel de Oliveira, que percorre a sua longa vida e carreira, de extraordinária importância para o cinema e a sua história.

No Parque podem ser usufruídas as esculturas da autoria de alguns dos mais importantes artistas contemporâneos: Claes Oldenburg, Dan Graham, Richard Serra, Anish Kapoor, Angelo Sousa e Alberto Carneiro, entre outros. A Biblioteca, a Loja, a Livraria e o Restaurante de Serralves também estarão abertos ao público, cumprindo todas as normas de segurança.

Já as bibliotecas, museus, arquivos históricos e outros equipamentos culturais e patrimoniais tutelados pela Câmara do Porto serão desconfinados a 1 de junho, entre os quais o Museu da Cidade, a Casa do Infante, a Casa Marta Ortigão Sampaio e Casa Guerra Junqueiro. Na Biblioteca Pública do Porto e na Biblioteca Almeida Garret o acesso será gradual, inicialmente apenas feito apenas por marcação prévia.

Em Guimarães, o Museu Alberto Sampaio e o Paço dos Duques também volta abrir as portas amanhã, como nova loja e novo percurso. Em Braga, os espaços culturais também reabrem, entre os quais o milenar Mosteiro de Tibães, após já ter aberto aos visitantes o espaços ao ar livre circundantes, conhecido por 'Cerca'.