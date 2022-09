Itália desce na curva da Covid-19: 145 mortes e 675 casos em 24 horas

Itália registou nas últimas 24 horas 145 mortes associadas à covid-19 e 675 novos casos de infeção por coronavírus, números que acentuam a tendência de descida da curva epidemiológica num dos países mais afetados do mundo.

Desde o início da pandemia em Itália, em fevereiro, o país registou 31.908 mortes em 224.760 casos, segundo números divulgados este domingo pela Proteção Civil.

Os números deste domingo são inferiores desde logo aos de sábado, dia em que se contabilizaram 875 novos casos de infeção e 153 mortes, embora as autoridades frisem que, no sábado, realizaram-se 60.101 testes, menos cerca de 9.000 que na sexta-feira.

A Lombardia (norte), região onde começou o surto, continua a ser a mais afetada do país, registando nas últimas 24 horas 326 novos casos, cerca de metade do total do país.

Há este domingo 68.351 pessoas doentes, menos 1.836 que na véspera, 10.311 das quais hospitalizadas, 762 de entre elas em unidades de cuidados intensivos.

A tendência de baixa registada na curva epidemiológica levou o governo italiano a acelerar o desconfinamento, permitindo a reabertura de praticamente todos os estabelecimentos comerciais a partir de segunda-feira.

O primeiro-ministro, Giuseppe Conte, anunciou este domingo que as piscinas e os ginásios vão reabrir a 25 de maio e teatros e cinemas a 15 de junho.

Itália decidiu também reabrir fronteiras com os países da União Europeia (UE) a 3 de junho.