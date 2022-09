Covid. Discotecas geram nova vaga de contágio na Coreia do Sul

O número de novos contágios por coronavírus continua a aumentar em Seul, capital da Coreia do Sul. O Centro de Controle e Prevenção da pandemia no país confirmou um aumento de 13 novos casos desde sábado, elevando para 168 os novos contágios identificados. Uma evolução que está associada à reabertura de bares e discotecas na cidade, entretanto já suspensa.

A esmagadora maioria dos 168 novos casos confirmados em Seul tem entre 20 e 30 anos. As autoridades locais relacionam este novo foco de contágio com a reabertura de bares e discotecas na capital da Coreia do Sul. Na última semana o centro de controle à pandemia identificou um aumento exponencial de novos casos cujo contágio coincide com a reabertura destes espaços, que registaram uma afluência de milhares de pessoas logo nos primeiros dias.

Perante este cenário, Park Wong-loo, presidente da Câmara de Seul, recuo na decisão de reabertura e emitiu nova ordem de encerramento para os mais de 2100 espaços de diversão noturna da capital sul coreana, solicitando ainda às autoridades sanitárias que a medida seja alargada a todo o país de modo a conter os riscos de uma nova vaga da pandemia.

Segundo a agência France Presse, Park Wong-loo tenciona manter a proibição de entrada nos bares e discotecas "até que a autarquia conclua que os riscos de infeção são significativamente reduzidos". As autoridades sanitárias sul-coreanas acreditam que o número de novas infeções poderá aumentar, enquanto os profissionais de saúde procuram rastrear os contactos de quem frequentou estes clubes.

Dos 13 novos casos identificados desde ontem, seis foram transmitidos localmente e os restantes sete importados. Dos seis casos de transmissão local, cinco tinham tido contacto com pessoas que frequentaram discotecas desde a sua reabertura, confirmou o centro de controle da doença.

Desde ontem, as autoridades locais conduziram mais de 7000 testes e o diretor do centro de deteção e controle da pandemia, Jung Eun-kyeong, confirmou que será reforçada a realização de testes na região, em grupos expostos ao contágio.

A Coreia do Sul tem 11.050 casos de contágio por ovid-19 confirmados e 900 doentes em quarentena. O país registou já 262 mortes devido à pandemia.