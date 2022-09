Baile de máscaras. Quando a proteção dança com a moda

Decerto já reparou nas últimas semanas, desde que a 3 de maio passou a ser obrigatório o uso de máscaras sociais ou comunitárias no interior dos estabelecimentos fechados ou nos transportes públicos, que são cada vez mais as pessoas a cobrirem o rosto com tecidos de padrões e cores mais ou menos vistosos e garridos que afirmam estilos, gostos, personalidades e estados de espírito. E há até quem combine as máscaras com a roupa que usa a cada dia. Mas podemos mesmo chamar ‘moda’ a estas máscaras, que devem servir, em primeiro lugar, para proteger quem as usa e as pessoas em redor do novo coronavírus? Como chegou a afirmar a icónica estilista francesa Coco Chanel: “Uma moda que não chega às ruas não pode ser chamada de moda.” E a verdade é que as máscaras sociais estão em força nas ruas, para todos os gostos e feitios. E até as marcas de luxo já fizeram da necessidade uma oportunidade de negócio criativa.

A Louis Vuitton criou máscaras protetoras feitas de cabedal, a 200 dólares (184 euros) cada uma. Mas estes exemplares não estão à venda no mercado, e a marca francesa está a disponibilizá-las apenas a clientes especiais. Como é o caso da modelo australiana Jessica Hart, que no final de março partilhou uma selfie com uma dessas máscaras no dia do seu aniversário. A cantora americana Miley Cyrus também se fotografou com outro exemplar quando teve de ir a uma reunião... com uma gripe.

