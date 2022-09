A frágil posição da OMS (e do seu líder), apanhada no conflito entre China e EUA

Há dois dias, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus fez um apelo: “Num momento de pandemia global, peço a todos que deixem a política de lado e dêem prioridade à paz”. “A saúde não pode ser transformada numa arma”, acrescentou, durante a conferência de imprensa online dada esta quarta-feira, um dia depois do ataque a um hospital da organização Médicos Sem Fronteiras, no Afeganistão.

A declaração pretendeu lembrar todos os profissionais de saúde que perderam a vida, lutando contra a pandemia, mas bem podia aplicar-se ao momento difícil que a instituição da ONU atravessa. Se, por um lado, tem de gerir uma emergência sanitária que já provocou mais de 300 mil mortes; por outro está sob um pesado escrutínio. Abertamente criticada pelos Estados Unidos, num movimento que já teve reflexos nas posições de outros países, a OMS sente-se vítima de uma espécie de ´fogo cruzado’, cuja principal motivação diz ser política e servir interesses paralelos.

A pressão atinge em particular o seu responsável máximo, conclui a Reuters num artigo de investigação, para o qual ouviu diplomatas e fontes internas da OMS. Muito criticado pela administração norte-americana desde a visita que fez à China em finais de janeiro, elogiando o regime pela forma como lidou com o surto, Tedros Ghebreyesus acabou numa posição enfraquecida que, internamente, muitos dizem ter resultado de alguma “ingenuidade”, misturada com “teimosia”.

Dizem fontes ouvidas pela Reuters que o diretor-geral foi alertado para o risco de o elogio à China causar algum desconforto, sendo melhor preservar um certo distanciamento. Ghebreyesus insistiu na estratégia contrária. Fez o elogio público do país, com a OMS a justificar posteriormente o agradecimento: "A China cooperou em matérias em que queríamos apoio", incluindo informação sobre o vírus e a partilha da sua sequência genética, o que permitiu que outros países se preparassem, desenvolvendo testes”.

Tedros Ghebreyesus elogiou, em particular, a liderança de Xi Jinping, dizendo estar "muito impressionado com o conhecimento detalhado do Presidente chinês sobre o surto". O diretor-geral da OMS garantiria ainda que o país estava "completamente comprometido com a transparência, interna e externamente".

A reação de Trump

Donald Trump não perdoou. E contra o que chamou de posição pró-China, ameaçou (e decidiu) deixar de financiar a instituição, responsabilizando também a OMS por uma gestão deficiente e lenta da pandemia.

O Presidente dos Estados Unidos não foi o único com um discurso crítico. Também o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, pediu uma avaliação independente sobre a resposta da OMS ao surto, com a União Europeia a propor recentemente uma resolução que vai no mesmo sentido.

Pelo contrário, em comunicado enviado à Reuters, o Ministério das Relações Exteriores da China considera que “sob a liderança do diretor-geral Tedros, a OMS está a cumprir ativamente as suas responsabilidades, mantendo uma posição objetiva, científica e imparcial". “Continuaremos a apoiar firmemente o papel central da OMS na cooperação global contra a pandemia", diz ainda a mesma nota.

Tedros Ghebreyesus – que em 2017 se tornou o primeiro africano a liderar a OMS – tem preferido apelar à união. Sobre a acusação norte-americana e a suposta proximidade em relação à China, disse apenas que a OMS está “perto de todas as nações", e lamentou o corte do financiamento. “Lamentável”, foi a expressão que usou, prometendo realizar uma avalição independente do desempenho da agência, mas no final da pandemia.

Quem conhece a instituição por dentro, lembra a influência limitada que esta tem sobre os Estados membros. Legalmente, não tem o direito de entrar nos países sem que estes o autorizem, nem poder para fazer executar medidas. A capacidade de se fazer ouvir e a habilidade para convencer são, portanto, as armas à disposição de Ghebreyesus para convencer os 194 estados membros a respeitar a estrutura do Regulamento Sanitário Internacional que acordaram em 2005.

A tão criticada visita à China teria por objetivo garantir a cooperação do país. E trouxe benefícios, dado ter sido autorizada por Pequim a deslocação de uma equipa da OMS e de um grupo de cientistas internacionais para investigar a origem do vírus.

Unidade, é o apelo do responsável máximo da OMS, que a seu lado tem, apesar de tudo, a maioria dos principais fianciadores. França, Alemanha e Grã-Bretanha foram três dos países a manifestar o seu apoio à Organização, sublinhando que o momento pede que o foco esteja no combate à covid-19 e não em apontar o dedo, atribuíndo culpa.

Dirigindo-se a Tedros como "meu amigo", Emmanuel Macron instou os principais países a deixar as críticas de lado, incluindo a China e os Estados Unidos. "Para vencer esta batalha é preciso que não existam divisões", afirmou o Presidente de França.